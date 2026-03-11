Lentoyhtiöille miljardien lisälasku – HS: Lentoliput voivat kallistua jopa 30 prosenttia

Lentopolttoaineen hinta on noussut rajusti toista viikkoa jatkuvan Iranin sodan nostettua raakaöljyn hintaa.

Finnairin verkostosta, hinnoittelusta ja tuottojen optimoinnista vastaava johtaja Antti Tolvanen arvioi Helsingin Sanomille, että suuremmat polttoainekustannukset voivat kallistaa lentolippujen hintoja enimmillään 20–30 prosenttia.

Tämä vaatisi sitä, että lentopolttoaineen hinta pysyisi kaksinkertaisena. Finnairilla polttoainekustannukset muodostavat noin 30 prosenttia yhtiön kaikista kustannuksista. Lentopolttoaineen hinta on kaksinkertaistunut viimeisen viikon aikana.

Tolvanen kertoo HS:lle, että polttoaineen lisäkustannukset siirtyvät hintoihin, koska koko markkinahinta elää tilanteen myötä.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo Svenska Ylelle, että yli 80 prosenttia Finnairin tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen polttoainekustannuksista on suojattu.

– Sen jälkeen suojaus vähenee. Mutta tämä merkittävä polttoainehintojen nousu nostaa varmasti kustannuksia, Tallqvist arvioi Svenska Ylelle.

Financial Times uutisoi keskiviikkona, että neljä Yhdysvaltain suurimmista lentoyhtiöistä saattaa joutua maksamaan tänä vuonna jopa 11 miljardia dollaria (noin 10 miljardia euroa) enemmän lentopolttoaineesta, koska yhtiöiden päätös olla suojaamatta polttoaineostojaan on jättänyt ne alttiiksi hintojen rajulle nousulle.

FT:n mukaan yhdysvaltalaisen lentopolttoaineen hinta on noussut lähes 60 prosenttia Hormuzinsalmen sulkemisen jälkeen. Yhdysvaltain hallitus on nostanut virallisen ennusteensa tämän vuoden keskimääräisestä lentopolttoaineen hinnasta 2,67 dollariin gallonalta, mikä on 37 prosenttia enemmän kuin viime kuun ennusteessa.

FT:n laskelmien mukaan tämä tarkoittaa neljälle lentoyhtiölle – American Airlinesille, Unitedille, Deltalle ja Southwestille – 11,6 miljardin dollarin lisäkustannuksia tänä vuonna. Tämä tarkoittaa 280 miljoonan dollarin (noin 240 miljoonan euron) lisäpolttoainekuluja jokaista viikkoa kohden, jos maailmanmarkkinahinnat pysyvät nykyisellä tasolla.

Eurooppalaiset lentoyhtiöt suojaavat lentopolttoaineen hintoja tyypillisesti johdannaissopimuksilla, mutta American Airlines, Delta ja United luopuivat suojauksesta vuosikymmen sitten, koska yhtiöiden mukaan suojauksen pitkän aikavälin kustannukset ylittivät lyhyen aikavälin hyödyt hintapiikkien aikana.