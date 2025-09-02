Yle: Tällaisia seuraamuksia puhelinkiellon rikkomisesta on kouluissa

Ylen mukaan puhelinkiellon rikkomisesta voi koululaisille seurata kasvatuskeskustelu opettajan kanssa tai viimeisenä keinona jälki-istuntoa.

Kaikissa kouluissa ei käytetä puhelinparkkeja, vaan puhelimet ovat tunnilla repuissa.

– Puuttuminen on edelleen ensisijaisesti ohjaavaa ja säännöistä muistuttelemista, sanoo Tampereen Tesoman koulun rehtori Päivi Ikola, jonka mukaan koulu pyrkii vahvistamaan positiivista käyttäytymistä myönteisen palautteen avulla.

Oulussa Laanilan koulussa puhelin takavarikoidaan oppilaalta ja toimitetaan rehtorin kansliaan. Noin 380 oppilaan koulussa puhelimia takavarikoidaan oppilailta jopa viisi päivässä.

Oppilas voi saada jokaisesta puhelinrikkeestä myös Wilma-merkinnän. Näin toimitaan esimerkiksi Ivalon koulussa. Lisäksi puhelin päätyy rehtorin kansliaan, josta sen saa hakea koulupäivän päättyessä.

Eniten lakimuutos on koskettanut yläkouluikäisiä nuoria, jotka muutenkin ovat eniten puhelimilla.

– Jos oppilas käyttää puhelinta ruokalassa tai oppitunnilla, pidetään ensimmäisestä kerrasta suoraan kasvatuskeskustelu, kertoo rehtori Jari Karttunen kuopiolaisesta Puijonsarven koulusta.