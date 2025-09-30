Verkkouutiset

Stora Enson logo. Arkistokuva. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Yle: Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut, 61 voi menettää työnsä

Neuvottelujen piirissä on yli 900 ihmistä.
Metsäyhtiö Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut Imatran tehtaillaan, kertoo Yle. Neuvottelut koskevat yhteensä 923 henkilöä ja voivat johtaa enintään 61 henkilön irtisanomiseen.

Yhtiö perustelee muutosneuvotteluita kilpailukyvyn ja tehokkuuden parantamisella. Stora Enso vetoaa myös makrotaloudelliseen ja geopoliittiseen epävarmuuteen, mikä näkyy vaisuna ja epävakaana markkinakysyntänä.

Ylen mukaan Stora Enso on tiedottanut henkilöstön edustajia muutosneuvotteluista tänään tiistaina. Neuvottelut alkavat 7. lokakuuta ja niiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa.

