Yle: Sää lämpenee, pahimmat paukkupakkaset väistyvät

Suomen yllä oleva korkeapaine heikkenee viikonlopun aikana, mikä tarkoittaa loppua kaikkein kovimmille pakkasille. Asiasta kertoo Yle.
Kesäisin korkeapaine tuo yleensä mukanaan selkeää ja lämmintä säätä. Nyt pitkäkeistoinen korkeapainealue on kuitenkin jäädyttänyt Suomea jo useita viikkoja.
Suurta muutosta lämpötiloihin on turha odottaa, mutta pieni heikkeneminen nostaa kuitenkin lämpötiloja hieman.
Plussakelejä on silti turha odottaa.
– Lumiukkoja ei pääse edelleenkään tekemään, tiivistää meteorologi Anniina Valtonen.
Korkeapaineen liikkuessa kaakkoa kohti lauhempaa ilmaa virtaa Suomeen etelästä ja lounaasta. Niiden mukana pilvisyys lisääntyy.
Vaikka aurinko välillä näyttäytyneekin pilvisestä säästä huolimatta, Valtonen kehottaa nauttimaan poutasäästä nyt. Pilvisyyttä on hänen mukaansa ”tuskallisen vaikeaa” ennustaa.
Muutaman viikon kuluttua talvisää alkaa taittumaan eteläisessä Suomessa. Muutos näkyy suuremmissa lämpötilavaihteluissa.
– Helmikuu on vielä rehti talvikuukausi, mutta pian se aurinko alkaa jo vähän lämmittämäänkin, Valtonen lupaa.