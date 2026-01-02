Verkkouutiset

Yle: Pienituloisille tulossa jättituki uuden auton ostoon

  • Julkaistu 02.01.2026 | 14:44
  • Päivitetty 02.01.2026 | 14:45
  • Autot, Liikenne
Tulorajaksi kaavaillaan 25000 euroa vuodessa.
Ensi vuonna alkava viisivuotinen EU-kampanja on tuomassa pienituloisille jättituen uuden auton hankintaan, kertoo Yle.

Kyseessä on EU:n sosiaalisen ilmastorahaston romutusautokampanja. Alustavien suunnitelmien mukaan palkkio olisi 6 000 euroa ja sen saisi uuden tai käytetyn nollapäästöisen auton ostoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sähkö- tai vetyautoa.

Liikenne ja viestintäministeriöstä kerrotaan Ylelle, että palkkiosumma voi olla pienempi, jos romutettavan tilalle hankkii hyvin edullisen käytetyn auton.

– Ei ole tarkoitus kustantaa koko auton hintaa romutuspalkkiolla, ministeriön erityisasiantuntija Anu Aavamäki-Tortosa sanoo Ylelle.

Tuki on suunnattu vain pienituloisille.

– Sosiaalisen ilmastorahaston ehtojen mukaisesti siihen tulee tulojen yläraja. Alustavasti on arvioitu, että tuloraja voisi olla 25 000 euroa vuodessa, Aavamäki-Tortosa kertoo.

Uusimmat
