Yle: Pakkasta koko Suomeen, meteorologi kehottaa vaihtamaan talvirenkaat

Talvi tekee tuloaan ensi viikolla, kertoo Yle.
Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kylmää ilmaa saapuu Etelä-Suomeen. Pohjoisessa pakkasta on maanantaina viitisen astetta, etelässä elohopea on saman verran plussan puolella. Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on liukas lähes koko Suomessa Pohjois-Pohjanmaata, Lappia, Uuttamaata ja Varsinais-Suomea lukuunottamatta.
Tiistiana lämpötila nousee etelässä kahdeksan plusasteen tienoille ja putoaa pohjoisessa kymmeneen pakkasasteeseen. Tiistai-iltana ja keskiviikkona pohjoiseen satanee myös reilusti lunta.
Keskiviikkona etelässä päästään vielä nauttimaan kymmenestä lämpöasteesta. Loppuviikkoa kohden Suomeen kuitenkin rysähtää talvisää.
– Ensi viikonloppuna tulee sitten kunnolla kylmää ilmaa. Terminen talvi näyttäisi alkavan, varoittaa Ylen meteorologi Matti Huutonen.
Termisellä talvella tarkoitetaan aikaa, jolloin vuorokauden keskilämpötila on pysyvästi nollan alapuolella.
Loppuviikkoon on kuitenkin vielä aikaa, ja ennuste on siksi epävarma. Huutosen mukaan näyttää kuitenkin siltä, että luvassa on pakkasta koko Suomeen.
Talvirenkaat kannattaakin vaihtaa autoihin koko Suomessa.