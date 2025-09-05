Yle: Nato-liittolaiset maksavat osan Suomen tukikohtalaskusta

Osuuden suuruudesta ei vielä ole tietoa. Päätös tehdään Naton investointikomiteassa.
– Toivon, että kolminumeroiseen lukuun päästään eli yli sataan miljoonaan euroon, arvioi Puolustuskiinteistöjen toimitusjohtaja Matias Warsta Ylen uutisille.
Hän korostaa, että kyse on hänen henkilökohtaisesta arviostaan. Puolustusministeriöstä ei haluta esittää mitään arviota siitä, millä summalla muut Nato-maat mahdollisesti osallistuvat.
Sata miljoonaa euroa olisi viidesosa noin puoli miljardia maksavasta rakentamisohjelmasta, jossa uusille F-35-hävittäjille rakennetaan tarvittavat suoja-, huolto- ja varastotilat Rovaniemelle, Siilinjärvelle ja Tikkakoskelle.
Summaa on laskeskeltu sen pohjalta, miten liittokunta on osallistunut vastaavien hankkeiden rahoitukseen aiemmin.
– Tämä on valistunut asiantuntija-arvio. Mutta summa voi olla isompi tai pienempikin, Warsta sanoo.
Rahoitusta myönnetään Naton investointiohjelmasta silloin, kun hankkeen katsotaan tuottavan suorituskykyä koko puolustusliitolle ja ylittävän kansalliset tarpeet. Warstan mukaan pääsy Naton yhteisrahoitukseen ei ollut mitenkään selvää, kun rakennustöihin lähdettiin.
Nato on hyväksynyt lähes koko Suomen F-35 -infrarakentamisohjelman rahoituskelpoiseksi. Warstan mukaan vain muutamat yksittäiset rakennushankkeet ovat sellaisia, joihin Nato-rahoitusta ei voi hakea.
Suomi ei ole saanut rakennushankkeisiinsa aiemmin Naton yhteisrahoitusta.