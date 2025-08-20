Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ihmisiä ostoksilla kauppakeskus Triplassa Helsingissä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Yle: Nämä viisi merkkiä kertovat Suomen talouden noususta

  • Julkaistu 20.08.2025 | 15:50
  • Päivitetty 20.08.2025 | 14:05
  • Talous
Kuluttajien luottamus Suomen talouteen on parantunut.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomen taloudessa näkyy useita positiivisia signaaleja, kertoo Yle.

Osuuspankin maksukorttidatan perusteella suomalaiset ovat kesän aikana käyttäneet viime kevättä enemmän rahaa ostoksiin ja palveluihin.

– Tässä on tapahtunut dynamiikan muutos sitten kevään ja koko alkuvuoden, johtava ekonomisti Tomi Kortela OP:sta sanoo.

Suomalaisten pankkitileille on kertynyt ennätyksellisen paljon rahaa. Kortelan mukaan säästämisaste tulee todennäköisesti laskemaan, mikä kiihdyttää talouskasvua.

Tilastokeskuksen kuluttajien mielialoja mittaavan kyselyn mukaan myös luottamus talouteen on parantunut. Erityisesti Venäjän hyökkäyksen alettua kuluttajien luottamus laski merkittävästi.

Teollisuudessa positiivinen merkki on tilauskirjojen täyttyminen.

– Tilausten kasvu on hyvä suhdanneindikaattori, johtaja Penna Urrila Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta sanoo Ylelle.

Uusia tilauksia on koko kuluvan vuoden ajan kertynyt viime vuotta runsaammin. Tilausten lisääntymisen myötä myös tarve uusille työntekijöille kasvaa.

Vaikka työttömyys on edelleen korkealla, on Suomen talous kuitenkin kasvusuunnassa. Suomen bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 0,4 prosenttia viime vuonna, joten maa ei ole enää ollut taantumassa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)