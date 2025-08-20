Yle: Nämä viisi merkkiä kertovat Suomen talouden noususta

Suomen taloudessa näkyy useita positiivisia signaaleja, kertoo Yle.
Osuuspankin maksukorttidatan perusteella suomalaiset ovat kesän aikana käyttäneet viime kevättä enemmän rahaa ostoksiin ja palveluihin.
– Tässä on tapahtunut dynamiikan muutos sitten kevään ja koko alkuvuoden, johtava ekonomisti Tomi Kortela OP:sta sanoo.
Suomalaisten pankkitileille on kertynyt ennätyksellisen paljon rahaa. Kortelan mukaan säästämisaste tulee todennäköisesti laskemaan, mikä kiihdyttää talouskasvua.
Tilastokeskuksen kuluttajien mielialoja mittaavan kyselyn mukaan myös luottamus talouteen on parantunut. Erityisesti Venäjän hyökkäyksen alettua kuluttajien luottamus laski merkittävästi.
Teollisuudessa positiivinen merkki on tilauskirjojen täyttyminen.
– Tilausten kasvu on hyvä suhdanneindikaattori, johtaja Penna Urrila Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta sanoo Ylelle.
Uusia tilauksia on koko kuluvan vuoden ajan kertynyt viime vuotta runsaammin. Tilausten lisääntymisen myötä myös tarve uusille työntekijöille kasvaa.
Vaikka työttömyys on edelleen korkealla, on Suomen talous kuitenkin kasvusuunnassa. Suomen bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 0,4 prosenttia viime vuonna, joten maa ei ole enää ollut taantumassa.