Yle: Näin Black Friday -tarjouksissa keinotellaan

Tämän viikon perjantaina vietetään Black Friday -ostospäivää, vaikka kaupat ovat hyödyntäneet teemaa jo jopa viikkoja etukäteen. Ylen mukaan kuluttajan kannattaa kuitenkin olla tarkkana alennushintojen kanssa.

Tyypillinen yritysten kikka on nostaa tuotteen alkuperäistä hintaa ensin roimasti ja sen jälkeen asettaa se ”tarjoukseen”.

Kaksi vuotta voimaan sitten tullut sääntö, jonka mukaan mainoksessa pitää kertoa tuotteesta alin hinta 30 päivän aikana, ei täysin toimi. Ylen mukaan hintojen ”pumppausta” tehdään vain entistä aiemmin. Se on laillista, mutta kuluttajan kannalta harhaanjohtavaa.

Vertailupalvelu Hintaopas on kerännyt tietoja yli 800 kaupan ja yli neljän miljoonan tuotteen hinnoista. Keinotekoisesta alehinnasta on kysymys, kun esimerkiksi kaiuttimen hinta on edeltävän kolmen kuukauden aikana ollut 499 euroa, sitten 799 euroa ja tarjouksessa 399 euroa.

Suositun kahvinkeittimen hinta puolestaan on Hintaoppaan mukaan ollut ensin 169 euroa, sitten 199 ja nyt taas 169 euroa.

– Datamme perusteella keinotekoisia alennuksia on tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna eli kahdeksan prosenttia, sanoo vertailupalvelu Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett.

– Eniten keinotekoisia alennuksia on meikeissä, shampoissa, keittiötarvikkeissa ja esimerkiksi pölynimureissa.