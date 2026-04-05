Yle: Lyhyt merimatka saattaa jatkossa taittua sähköllä

Lyhyet merimatkat saattavat tulevaisuudessa taittua pelkällä sähkövoimalla, kertoo Yle.
Taustalla on EU:n päästökauppa, jonka myötä laivayhtiöiden on kehitettävä päästötöntä teknologiaa hillitäkseen päästöjen aiheuttamia kustannuksia.
Jo nyt Vaasan ja Uumajan välillä seilaa Aurora Botnia, jonka keskeinen käyttövoima on sähkömoottorit biokaasun ohella. Suurin osa matkasta sujuu sähkömoottoreiden voimalla.
VTT:n meritekniikan tutkimustiimin vetäjä ja Aalto-yliopiston virtausmekaniikan työelämän professori Teemu Manderbacka pitää sähköä todennäköisimpänä vaihtoehtona tulevaisuuden lyhyen matkan meriliikenteessä.
– Lyhyen matkan operoinnissa, esimerkiksi Helsingistä Tallinnaan tai Vaasasta Uumajaan, akkuteknologia on tulossa ihan täyssähköisenä, Maderbacka sanoo Ylelle.
Pitkillä matkoilla pelkkä sähkö ei riitä. Nykyiset akut veisivät liikaa tilaa laivasta.
Meriteollisuuden yhtiöt ovat kehittäneet vaihtoehtoisia polttoaineita, jotka auttaisivat päästöjen hillinnässä. Tällä hetkellä vaihtoehtoisten polttoaineiden hinta ja saatavuus ovat kuitenkin ongelmina.