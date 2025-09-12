Yle: Legendaarinen lelu palaa tuotantoon, vanhoista maksettu jopa satoja euroja

Keräilyilmiöksi nousseet kurkkumopot palaavat tuotantoon vuosikymmenten jälkeen. Asiasta kertoo Yle.
Leluyhtiö Plaston markkinointi- ja myyntijohtaja Anne Larpes vahvistaa legendaarisen tuotteen paluun. Kurkkumopona tunnettu lelu on viralliselta nimeltään Kuueläin Kurkkumaasta.
– Tämä ihana uutinen Kuueläimen paluusta on aivan totta. Sitä on kaivattu kovasti, ja meille on tullut vuosien varrella runsaasti pyyntöjä sen ottamisesta uudelleen valikoimaan ja tuotantoon, Larpes sanoo Ylelle.
Ikoniseen asemaan muodostunutta lelua valmistettiin alun perin vuodesta 1971 vuoteen 1988. Viime vuosina sen kysyntä esimerkiksi verkkokirpputoreilla on noussut, ja vanhoista leluista on maksettu jopa satoja euroja. Korkean hinnan taustalla on lelujen muodostuminen keräilyharvinaisuuksiksi.
Uusien kurkkumopojen ulkoasu poikkeaa hieman lelun vanhemmista versioista.
Toistaiseksi on epäselvää, miten kurkkumopojen paluu valmistukseen tulee vaikuttamaan vanhojen lelujen keräilyarvoon.
