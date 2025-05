Tästä muumimukista maksettiin 20000 euroa – löytyykö kaapistasi?

Muumimukit ovat tuttu sisustuselementti monen suomalaisen kodissa. Kyse ei kuitenkaan ole vain käyttötavarasta, sillä joillakin mukeilla on myös mittavaa keräilyarvoa. Parhaimmillaan yksittäisen muumimukin arvo voi nousta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin.

Muumimukeihin erikoistuneen Muumimukit rahaksi-verkkokaupan toimitusjohtajan Rasmus Rantasen mukaan lähtökohtaisesti kaikkien tuotannosta poistuneiden muumimukien hinnat lähtevät nousuun pian sen jälkeen, kun ne ovat poistuneet tuotannosta. Lisäksi tietyt erikoiserät nousevat arvossaan välittömästi, kun tuotantoerä on myyty loppuun.

– Korkeimpia hintoja tällä hetkellä saa 1990-luvun mukeista, joissa on vielä säilynyt tuotetarra paikallaan, Muumipeikko unelmoi-, Merituuli Platina-, Fazer- sekä tänä vuonna julkaistusta käsinmaalatusta Koti -mukista. Lisäksi 1950-luvun muumimukit tuovat aina korkeita hintoja, Rantanen kertoo Verkkouutisille.

Yleisesti ottaen muumimukin arvoon vaikuttavat myös se, onko mukissa edelleen alkuperäinen tuotetarra ja millaisessa kunnossa muki on. Myös sillä on vaikutusta, kuinka rajattu erä mukeja on alun perin valmistettu.

– Aiemmin mainituista esimerkeistä tarralliset 1990-luvun muumimukit ovat erityisen arvokkaita siksi, että hyvin harva ostaja on vielä 1990-luvulla ymmärtänyt jättää viivakooditarran paikalleen ja laittaa mukin säilöön tai vain esille.

Siihen aikaan suurin osa mukeista otettiin suoraan käyttöön.

– Siksi tarrallisista 90-luvun mukeista maksetaan tänä päivänä 500–1 500 euroa, Rantanen kertoo.

Rantasen mukaan arvokkaita Muumipeikko unelmoi-, Merituuli Platina-, Fazer– ja Koti -mukeja kaikkia yhdistää se, että ne ovat ainoat muumimukit, joita on valmistettu etukäteen kerrottuna hyvin pieni rajallinen erä.

– Minkään muun muumimukin tuotantomääriä ei ole kerrottu julkisuuteen. Näiden mukien hinnat vaihtelevat 700 eurosta yli 10 000 euroon.

Joskus muumimukien hinnat voivat nousta tätäkin korkeammaksi.

– Aiemmin tänä vuonna myimme kaikkien aikojen kalleimman yksittäisen muumimukimme 20 000 eurolla. Kyseessä oli uniikki versio Fazer-mukista, joka ei ollut koskaan päätynyt tuotantoon asti. Muki oli numeroimaton ja valmistettu siltä varalta, että jokin tuotantoerän muki ei olisi läpäissyt laadunvalvontaa, Rantanen kertoo.

Fazer– muki on ylivoimaisesti harvinaisin muumimuki. Siitä valmistettiin vain 400 kappaleen numeroitu erä vuonna 2004. Niiden hinta liikkuu arviolta 7 500–15 000 eurossa.

Jokainen muumimuki ei ole keräilyharvinaisuus

Vaikka joistakin muumimukeista maksetaankin merkittäviä summia, jokainen muumimuki ei ole arvokas keräilyharvinaisuus. Rantanen mainitsee esimerkkinä jatkuvaan tuotantoon valmistetut mukit ja mukit, joita on valmistettu pitkään tai ovat edelleen tuotannossa.

– Ne ovat sellaisia mukeja, joille ei varsinaista keräilyarvoa ole vielä ehtinyt kertymään.

Hänen mukaansa parhaimpana esimerkkinä tästä on vaaleanpunainen Rakkaus -muki, joka on pisimpään tuotannossa ollut muki.

– Muki tuotiin markkinoille vuonna 1996 ja se on tuotannossa edelleen.

Toinen esimerkki ovat mukit, jotka ovat todella huonossa kunnossa. On sanomattakin selvää, että niillä ei lähtökohtaisesti ole keräilyarvoa.

– Toki jotkut ovat pelkistä mukien sirpaleistakin kiinnostuneita ja käyttävät niitä erilaisiin askarteluprojekteihin, Rantanen sanoo.

Hintakehitystä on vaikea ennakoida

Uusia muumimukeja julkaistaan säännöllisin väliajoin. Voiko sen tietää jo etukäteen, mistä mukista tulee haluttu keräilyharvinaisuus?

– Valitettavasti etukäteen tätä on vaikea ennustaa. Joskus [muumimukeja valmistava] Moomin Arabia julkaisee tiedon rajatusta erästä etukäteen, kuten tämän vuoden Koti -mukin osalta. Silloin on tiedossa, että kyseisen mukin hinta tulee nousemaan välittömästi jälkimarkkinoilla. Useimmiten tällaista tietoa ei kuitenkaan etukäteen jaeta, jolloin tuotantoerien koko on täysi mysteeri, Rantanen toteaa.

Esimerkiksi vuonna 2023 julkaistiin Matkalla -muumimuki yhteistyössä Finnairin kanssa, joka täytti yhtiönä sata vuotta. Kyseistä mukia oli valmistettu ilmeisen pieni erä, sillä se myytiin loppuun vain minuuteissa.

– Alun perin noin 30 euron hintaisen mukin markkina-arvo on jo nyt noussut 150 euron tietämille. Joskus myös tietyn vuoden kesä- tai talvisesonkimukeja on syystä tai toisesta valmistettu normaalia pienempiä eriä.

Näin kävi esimerkiksi vuoden 2016 kesäsesonkimukin Juhannuksen kanssa, joka loppui nopeasti kauppojen hyllyiltä ja hinta nousi lyhyessä ajassa noin 20 eurosta 70 euron tietämille.

Suomalaisilla on kotiensa kaapeissa suuri määrä muumimukeja. Millaisin keinoin voi yrittää selvittää, onko omassa kaapissa oleva yksilö arvokas?

– Erilaisia sivustoja, jotka sisältävät muumimukien hinta-arvioita, löytyy tänä päivänä useita. Yksi tällainen on muumimukit.com-sivusto, josta löytyy listattuna kaikki tähän mennessä ilmestyneet muumimukit hinta-arvioineen, Rantanen vinkkaa.

Hänen mukaansa kannattaa kuitenkin aina muistaa, että kyse on vain arviohinnoista.

LUE MYÖS:

Tarkista vanhat DVD-levysi: Näistä maksetaan satoja euroja

Löytyykö sinulta vielä markkoja? Tästä setelistä maksettiin 64000 euroa

Tarkista vanhat CD-levysi – tästä maksetaan jopa 150 euroa

Löytyykö lompakostasi? Tästä eurosetelistä maksettiin yli 6000 euroa