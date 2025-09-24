Yle lähetti vääriä uutisia

Ylen Radio Suomen lähetyksissä on keskiviikkona ollut maanlaajuisia häiriöitä. Yle kertoo häiriöstä sivuillaan.
Ongelmat ovat kuuluneet esimerkiksi lähetysten pätkimisenä tai rätinänä.
Myös alueellisissa uutislähetyksissä on ollut ongelmia, ja paikallisuutisia on kuulunut väärillä alueilla.
Yle kertoi häiriöstä noin kello 12 ja ilmoitti selvittävänsä häiriön syytä.
Viestintäoperaattori Digitan mukaan Radio Suomen lisäksi häiriöitä on esiintynyt myös Ylen Radio Vega- ja Sámi Radio-kanavilla.
Digitan hieman ennen kello 15 julkaistun tiedotteen mukaan häiriön aiheutti radion järjestelmäpäivityksen yhteydessä ilmennyt ongelma, joka on saatu korjattua.
Kansallisen radiotutkimuksen mukaan Ylen Radio Suomi on maan kuunnelluin radiokanava. Mittauksen mukaan kanava tavoitti huhti-kesäkuussa päivittäin jopa 979 000 kuulijaa.
Radio Suomi lähettää sekä valtakunnallisia että alueellisia lähetyksiä. Radiokanava koostuu 18 alueellisesta toimituksesta ja valtakunnallista ohjelmaa lähettävästä kanavatoimituksesta.
Artikkelia päivitetty Digitan tiedotteen tiedoilla 24.9.2025 kello 14.59.