Tutkija vahvistaa tulokset: Lähes 80 prosenttia toimittajaksi opiskelevista kannattaa vasemmistoa

Tuore pohjoismainen tutkimus journalismin opiskelijoiden poliittisista näkemyksistä herättää edelleen keskustelua. Suomalaisista journalismin opiskelijoista 78 prosenttia kannattaa kyselyn perusteella vasemmistolaisia puolueita. Tulos on herättänyt pohdintaa journalismin uskottavuudesta ja tasapuolisuudesta.

– On suomalaisen journalismin uskottavuuden kannalta todella huolestuttavaa, että 78 prosenttia journalistiopiskelijoista äänestää vasemmistoa. Varsinkin, jos/kun yhä useampi journalisti kokee velvollisuudekseen tehdä politiikkaa ammatissaan, keskusteluun osallistunut kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Nordic Journalism Students 2025 -kyselyyn osallistui Suomesta 400 vastaajaa eri korkeakouluista. Sosiaaliseen mediaan jaetuista kuvista ilmenee, että suomalaisista journalismin opiskelijoista 44 prosenttia äänestäisi vasemmistoliittoa, 20 prosenttia vihreitä ja 14 prosenttia SDP:tä, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Tutkimusta ei ole julkaistu, mutta journalismin tutkija Elina Tolonen Tampereen yliopistosta vahvisti viestipalvelu X:ssä julkisuuteen tihkuneiden tietojen paikkansapitävyyden. Tolonen kertoi osallistuneensa aikaisemmin tällä viikolla tutkimuksen esittelytilaisuuteen Tampereella.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Ihan normi kysely. Otaksun että tekijät osasivat kyllä arvata kiinnostavan, mutta eivät ehkä tässä määrin. Olin torstaina paikalla kuuntelemassa ja eniten keskustelua herätti opiskelijoiden muut toiveet opintojen sisällöistä. Paikalla siis oli opiskelijoita ja opettajia, ja tuo vetäjän tokaisu äärioikeiston päiväunesta taisi olla jokin vitsiksi tarkoitettu vastauksena kysymykseen. Olisi tietenkin voinut valita sanansa paremminkin, Tolonen kommentoi kyselyä käsitelleeseen keskusteluun.

– Kun itse tarkastelen opiskelijoiden jakaumaa niin tietenkin olisi toivottavaa, että tulevaisuuden toimittajat olisivat ajatuksiltaan ja taustoiltaan mahdollisimman kirjava joukko. Joten tervetuloa vaan opiskelemaan myös kaikki oikeistolaiset pojat, tutkija kirjoittaa.

Tolonen huomauttaa lisäksi, että kyselyyn osallistui opiskelijoita myös muista suomalaisista korkeakouluista kuin Tampereen yliopistosta. Tutkimusta tullaan hänen mukaansa kevään aikana käsittelemään muun muassa Median ja viestinnän tutkimuksen päivillä toukokuussa.

Ihan normi kysely. Otaksun että tekijät osasivat kyllä arvata kiinnostavan, mutta eivät ehkä tässä määrin. Olin to paikalla kuuntelemassa ja eniten keskustelua herätti opiskelijoiden muut toiveet opintojen sisällöistä. Paikalla siis oli opiskelijoita ja opettajia, ja tuo vetäjän… — Elina Tolonen (@To_Elina) March 21, 2026