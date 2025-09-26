Yle: Koululaiselta löydetty jopa kuusi kännykkää

Elokuussa voimaan astuneen puhelinkiellon jälkeen sitä on jo keksitty kiertää mitä mielikuvituksellisimmin tavoin.

Kymmenen kaupungin kouluihin yhteyttä ottaneen Ylen mukaan varsin tyypillistä on, että oppilaalla on kaksi kännykkää – yksi luokan puhelinparkkiin ja oma varsinainen laite tunnin ajaksi.

Myös wc-käynnit kesken tuntien ovat lisääntyneet ja siellä saatetaan viettää pitkiäkin aikoja puhelinta selaillen.

– Yleisin kuulemani tapaus on puhelimen käyttö wc-tiloissa, koska sen valvonta on vaikeaa, kertoo Ylelle Suomen Rehtorit ry:n puheenjohtaja Päivi Ikola.

Eräässä koulussa oppilaalta oli löydetty kuusi puhelinta saman päivän aikana. Kännyköitä oli piilotettu muun muassa vaatteisiin, reppuun ja jopa kenkään käytävällä.

Oppilaat saattavat myös jättää nappikuulokkeet korviin ja kuunnella musiikkia tai podcasteja parkkiin jätetystä kännykästä.