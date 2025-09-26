Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Puhelinten käyttö peruskoulun oppitunneilla kiellettiin tänä syksynä. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Yle: Koululaiselta löydetty jopa kuusi kännykkää

  • Julkaistu 26.09.2025 | 09:40
  • Päivitetty 26.09.2025 | 09:40
  • Lapset ja nuoret
Puhelinkieltoa rikotaan kouluissa monin keinoin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Elokuussa voimaan astuneen puhelinkiellon jälkeen sitä on jo keksitty kiertää mitä mielikuvituksellisimmin tavoin.

Kymmenen kaupungin kouluihin yhteyttä ottaneen Ylen mukaan varsin tyypillistä on, että oppilaalla on kaksi kännykkää – yksi luokan puhelinparkkiin ja oma varsinainen laite tunnin ajaksi.

Myös wc-käynnit kesken tuntien ovat lisääntyneet ja siellä saatetaan viettää pitkiäkin aikoja puhelinta selaillen.

– Yleisin kuulemani tapaus on puhelimen käyttö wc-tiloissa, koska sen valvonta on vaikeaa, kertoo Ylelle Suomen Rehtorit ry:n puheenjohtaja Päivi Ikola.

Eräässä koulussa oppilaalta oli löydetty kuusi puhelinta saman päivän aikana. Kännyköitä oli piilotettu muun muassa vaatteisiin, reppuun ja jopa kenkään käytävällä.

Oppilaat saattavat myös jättää nappikuulokkeet korviin ja kuunnella musiikkia tai podcasteja parkkiin jätetystä kännykästä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)