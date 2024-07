Yle: EU haluaa karsia Suomen muovipussien käyttöä

Suomessa käytetään EU:n mukaan liikaa muovipusseja, kertoo Yleisradio. Muovipussitavoite sisältyy EU:n ympäristötavoitteisiin. Aikaa niiden saavuttamiseen on vuoden 2025 loppuun asti. Suomi on kuitenkin sen verran runsaasti, jäljessä ettei tavoitteeseen uskota pääsevän.

Muovipussien kulutus tulisi saada 40 pussiin per kansalainen. Vielä vuonna 2022 suomalaiset käyttivät 55 muovipussia vuodessa per kansalainen. Tosin vielä vuonna 2017 suomalaiset käyttivät vuodessa keskimäärin 70 muovipussia. Vähimmillään on päästy noin 52 muovipussiin vuonna 2020, mutta sitten määrä alkoi taas kasvaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Suomessa ostetaan pelkästään kauppakasseja vuositasolla noin 350 miljoonaa kappaletta. Kun hedelmäpussit lasketaan mukaan, ylittää kokonaismäärä yli 700 miljoonaa muovipussia.

Kaupan liiton johtava asiantuntija Marja Ola sanoo, että jokaisen kansalaisen tulisi vähentää muovikassien käyttöä vielä viidellätoista pussilla vuodessa, jotta tavoitteeseen päästäisiin. Eli yksi tai mieluummin kaksi pussia vähemmän jokaiselle per kuukausi.

Euroopan komissio saattaa käynnistää Suomea kohtaan rikkomusmenettelyn, mikäli tavoitetta ei saavuteta määräajassa, sanoo Ylelle ympäristöneuvos Taino Nikula ympäristöministeriöstä. Menettelyn ensimmäinen vaihe on virallinen huomautus. Viimeinen keino kirittää toimia on sakko, mutta prosessi on aika pitkä, Nikula sanoo.

Saksa ja Itävalta ovat kieltäneet muovipussit kokonaan hedelmäpusseja ja kestokasseja lukuun ottamatta. Suomessa kukaan ei kuitenkaan halua tätä. Ympäristöministeriön mukana kieltäminen on keinona viimeinen. Kaupan liiton Marja Ola huomauttaa, että moni pitää jo muovipussia kiertotaloustuotteena, koska ne valmistetaan kierrätysmuovista ja niitä käytetään muutenkin enemmän kuin kerran.

– Suomessa muovipussit päätyvät pääsääntöisesti lopulta roskapusseiksi, sitä ennen niissä kuljetetaan urheilukenkiä ja muuta tavaraa. Käyttökertoja voi tulla kymmeniä.

Suurista ruokakauppaketjuista S-ryhmä kertoi Ylelle, että aikoo syksyn mittaan vähentää muovipussien valikoimaa ja lisätä paperikassien valikoimaa.