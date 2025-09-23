Verkkouutiset

Susi kuvituskuvassa. PIXABAY

Yle: Epäilty susi hyökkäsi ihmisen ja koiran kimppuun

  • Julkaistu 23.09.2025 | 15:45
  • Päivitetty 23.09.2025 | 15:45
  • Luonto, Metsästys
Pedosta on annettu lopettamispäätös.
Ihminen ja koira vahingoittuivat petoeläimen hyökkäyksessä Lopella. Asiasta kertoo Yle.

Petoeläimen epäillään olleen susi. Tapaus sattui viime lauantaina Lopen Sajaniemessä. Hyökkäys sattui metsästystilanteessa, jossa peto lähti seuraamaan jänistä ajanutta ajokoiraa.

Koiran omistaja sai tilanteessa vammoja, kun hän yritti saada koiraansa autoon turvaan. Petoeläin poistui paikalta vasta, kun omistaja löi sitä isolla juomapullolla. Ihmisen ja koiran saamia vammoja kuvaillaan lieviksi.

Komisario Rauno Piispa Hämeen poliisilaitokselta vahvistaa tiedon Ylelle.

– Emme tiedä, onko kyseessä puhdas susiyksilö vai jokin hybridi, Piispa kommentoi.

Ihmisen ja koiran kimppuun hyökänneestä petoeläimestä on annettu lopettamispäätös. Ylen tietojen mukaan hyökkäyksessä ensisijaisena kohteena oli koira eikä ihminen.

Uusimmat
