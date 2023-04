Yle: Ennätysmäärä valituksia aurinkopaneelien kauppiaista

Aurinkopaneelit ovat olleet osalle ostajista pettymys. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnalle on tullut viime vuonna ennätysmäärä valituksia aurinkopaneelikaupoista, kertoo Yle.

Viranomaisiin oltiin aurinkopaneeliongelmista yhteydessä viime vuonna 230 kertaa. Vuonna 2021 yhteydenottoja oli lähes sata vähemmän.

Valitusten määrä on noussut aurinkopaneelien määrän kasvaessa.

Ongelmia on Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan ilmennyt paitsi uusien aurinkopaneelihankintojen lisäksi myös muutamia vuosia vanhoissa järjestelmissä.

– Esimerkiksi kolme vuotta sitten hankitussa järjestelmässä on voinut ilmetä nyt vikaa. Se on alkanut toimia huonosti ja kun tutkitaan tarkemmin, saattaa olla, että sähköjä on kytketty väärin tai jotain muuta, sanoo johtava asiantuntija Raija Marttala Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnasta.

Aurinkopaneelialaa edustavan Suomen Aurinkoenergiayhdistyksen puheenjohtaja Markus Andersénin mukaan valitusmäärien kasvu on huolestuttava ilmiö. Hänen mukaansa kasvaneet luvut johtuvat osaltaan aurinkopaneelialan nopeasta kasvusta. Kovan kysynnän rohkaisemana paneeleita myyvien ja asentavien yritysten määrä on kasvanut nopeasti ja nyt niitä on jo noin 300.

Kaikilla ei ole ollut hänen mukaansa riittävästi ammattitaitoa.

– Laitteet vaativat pätevyyttä ja osaamista ja koulutuksia, mutta periaatteessa aika kevyellä osaamisella voi lähteä liikkeelle, jos vaan riittää uskallusta. Siitä voi syntyä ongelmia, Andersén sanoo Ylelle.

Andersénin mukaan Aurinkopaneelien asentajakoulutuksia on käynnistetty, jotta asennusongelmia pystytään vähentämään.