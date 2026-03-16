Yle: DNA:n mobiilivarmenteessa häiriö – tunnistautuminen ei onnistu

Puhelinoperaattori DNA:lla on ongelmia mobiilivarmenteen kanssa, kertoo Yle.
Ongelmat liittyvät mobiilivarmenteen tunnistuspyynnön välittämiseen. Häiriön vuoksi tunnistautuminen mobiilivarmenteella voi epäonnistua tai siitä tulee virheilmoitus.
Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla
Ylen mukaan ongelmat eivät ole laajoja. DNA selvittää vikaa.
Muut suomalaiset puhelinoperaattorit eivät ole kertoneet ongelmista.
Mobiilivarmenteen käyttö on yleistynyt voimakkaasti viime vuosina. Sitä on markkinoitu turvallisempana tunnistautumistapana kuin pankkitunnistautumista. Todellisuudessa asia ei ole näin mustavalkoinen, ja tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen on varoittanut useita kertoja mobiilivarmenteen käyttöön liittyvistä riskeistä.