Yksityisen kulutuksen odotetaan piristyvän

Tuoreimmissa talousennusteissa Suomen talouskehityksen ennakoidaan vähitellen elpyvän.
Tammikuun aikana julkaistuista ennusteista korkeimman kasvuluvun antaa OP Pohjolan ennuste, jonka mukaan Suomen talous kasvaisi 1,5 prosenttia vuonna 2026. Matalinta kasvulukua ennustaa Säästöpankkiryhmä, jonka mukaan talous kasvaisi tänä vuonna 0,8 prosenttia. Ensi vuonna talous kasvaa ennusteiden mukaan 1,4–2,0 prosentin vuosivauhtia.
– Ripeää kasvua ei ole näköpiirissä. Periaatteessa edellytyksiä olisi hieman vahvempaankin menoon, sillä työvoiman tarjonta on kasvussa ja kotitalouksien taseet ovat kohentuneet, kertoo tiedotteessa Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.
Mattila muistuttaa, että myös synkkiä pilviä riittää Suomen talouden taivaalla. Yhdysvaltojen poukkoileva ja arvaamaton kauppapolitiikka on niistä yksi.
– Ikäviin yllätyksiin on siis syytä edelleen varautua, ja talouden elpyminen voi taas siirtyä eteenpäin, Mattila huomauttaa.
Mattila kiinnittää huomiota siihen, että ennusteissa yksityisen kulutuksen arvioidaan viimein heräävän horroksestaan korkojen laskun, palkkojen nousun ja kotitalouksien vahvistuneiden taseiden myötä.
– Tosin meno on edelleen jähmeää kotitalouksien pysyessä varovaisina. Maailmanmeno ei suuremmin kannusta riskinottoon ja isoihin hankintoihin, Mattila harmittelee.
Asuntomarkkinoilla näkyy orastavia merkkejä paremmista ajoista, mikä jatkuessaan alkanee kiskoa myös asuntorakentamista ylös kuopasta.
– Olisi tärkeää, että markkinoilla hinnat löytäisivät sellaisen tason, jolla kauppa alkaa käydä, Mattila toteaa.