Yksinäinen puolustaja pysäyttää videolla kymmenen venäläistä

Ukrainan 10. vuoristoprikaati on jakanut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), jolla tykistön ja lennokkien tukema yksittäinen ukrainalaissotilas puolustaa asemaansa ja torjuu kymmenen venäläissotilaan hyökkäyksen.

Taistelun sanotaan tapahtuneen viime joulukuussa Ukrainan rintamalla, mutta tarkasta paikasta ei ole tietoa.

Video näyttää, kuinka ukrainalaissotilas tulittaa hyökkääjää rynnäkkökiväärillään ja heittää käsikranaatteja etenevien venäläisten asemiin.

Vuoristoprikaati kertoo onnistuneensa kaappaamaan venäläisten radioviestit taistelutilanteessa. Hyökkääjän komentaja yrittää hallita tilannetta ja neuvoo eteneviä venäläissotilaita:

– Heittäkää savukranaatti. Jonkun pitäisi koukata vasemmalta ja tappaa hänet, venäläiskomentaja sanoo Wartranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla.

– Menkää ja tappakaa tämä yksi pirulainen, joka istuu siellä. Heittäkää käsikranaatteja hänen niskaansa. Sen jälkeen pääsette piiloon lennokeilta.

Hän muistuttaa, että hyökkääviä venäläisiä on yhteensä kymmenen.

– Pystyttekö te tuhoamaan yhden miehen, joka piileskelee siellä, komentaja kysyy radiossa.

Venäläiskomentaja neuvoo sotilaitaan hyökkäämään kahdelta suunnalta ukrainalaisen kimppuun.

– V…u sentään, yksi mies pidättelee teitä. Teitä on kymmenen, hän on yksin.

Kyseinen taistelu päättyy lopulta hyökkääjän tappioon. Ukrainan tykistö ja lennokit tappavat videolla hyökkääjän sotilaita.

Lopulta yksittäisen puolustajan kerrotaan saaneen vahvistuksia tuekseen.

Ukrainian serviceman singlehandedly held off 10 enemies while the enemy commander frantically ordered them to advance.

Fighter of the 8th Separate Mountain Assault Battalion of the 10th Mountain Assault Brigade continued firing and throwing grenades at the enemies who were being… pic.twitter.com/P9JuzvBpcE

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 24, 2024