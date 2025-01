Yksi tupakka vie elämästäsi 20 minuuttia

Yhden tupakan polttaminen vie 20 minuuttia elinajan odotteesta, ilmenee tuoreesta Britanniassa tehdystä tutkimuksesta. Tutkimustuloksesta kertoo Guardian.

Tuoreen tutkimustuloksen mukaan tupakointi lyhentää elinaikaa luultua enemmän. Normaalikokoisen 20 savukkeen tupakka-askin polttaminen päivässä vie hänen odotetusta elinajastaan yhteensä seitsemän tuntia.

Tutkijat esittävät tutkimuksessa myös arvion siitä, kuinka tupakoinnin lopettamalla voi saada itselleen lisää elinaikaa. Jos kymmenen savuketta päivässä polttava lopettaa tupakoinnin heti vuoden alussa, hän on estänyt kokonaisen elinpäivän menetyksen 8. tammikuuta mennessä. Elinajan odote pitenee viikolla, jos hän pidättäytyy tupakoinnista 5. helmikuuta asti ja kuukaudella, jos hän pysyy savuttomana 5. elokuuta asti. Tutkijoiden arvion mukaan kymmenen tupakkaa päivässä polttanut voi välttää vuodessa 50 elinpäivän menettämisen.

Se ei sinänsä ole uutta tietoa, että tupakointi on haitallista terveydelle ja sen tiedetään lyhentävän keskimääräistä elinaikaa ja lisäävän useiden sairauksien riskiä. Tutkimusta johtaneen tohtori Sarah Jacksonin mukaan tulokset kuitenkin osoittavat, että ihmiset ovat tähän mennessä aliarvioineet tupakoinnin haittoja terveydelle.

– Tupakoitsijat, jotka eivät lopeta, menettävät keskimäärin noin vuosikymmenen elämästään. Se on kymmenen vuotta arvokasta aikaa, Jackson painottaa.

Jacksonin mukaan monia tupakkaa polttavia ei haittaa tieto lyhyemmästä elinajan odotteesta, sillä vanhuuteen yhdistetään usein runsaasti terveysongelmia. Hän kuitenkin huomauttaa, että tupakointi ei niin sanotusti vie ”sairaita viimeisiä vuosia” vaan vähentää toimintakykyisten ja terveiden elinvuosien määrää.

– Se [tupakointi] syö pääasiassa suhteellisen terveitä vuosia keski-iässä ja aikaistaa sairauksien puhkeamista. Tämä tarkoittaa, että 60-vuotias tupakoitsija on terveysprofiililtaan tyypillisesti samanlainen kuin 70-vuotias tupakoimaton, Jackson havainnollistaa.

Tuloksia tarkastellessa on syytä huomioida, että ihmisen elinajanodotteeseen vaikuttavat myös lukuisat muut tekijät. Tutkijat huomauttavat, että myös siinä on suuria yksilökohtaisia eroja, kuinka alttiita ihmiset ovat tupakansavun sisältämille myrkyille eli kuinka herkästi he sairastuvat tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin.