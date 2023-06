Yksi sana Vladimir Putinin puheessa paljasti Moskovan paniikin – tätä tarkoittaa smuta

Venäjä-asiantuntija, Johns Hopkins -yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Sergei Radtshenko kiinnittää huomiota Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin viimeaikaisiin puheisiin. Varsinkin yhden sanan toistuva käyttö on hänen mukaansa osoitus siitä, että maan hallinto on tosiasiassa paniikissa.

Putin on pitänyt televisioidun televisiopuheen Wagner-kapinan vuoksi sekä lauantaina että myöhään maanantaina.

– Toisen kerran kolmen päivän sisällä Putin puhui Venäjän kansalle tuomitakseen ”aseellisen kapinan”. Toisessa puheessaan hän vaikutti paljon vihaisemmalta, mutta lopulta kuitenkin vain totesi Wagnerin voivan lähteä Valko-Venäjälle.

Professorin mukaan Putinin ”voimaton raivo” korostaa hänen asemansa heikkoutta. Kaukana ovat ajat, jolloin hän lupasi ”lyödä terroristit murskaksi”.

– Tämän päivän Putinin on tyydyttävä kompromissiratkaisuihin ja turvauduttava jopa (Valko-Venäjän diktaattori) Aljaksandr Lukashenkan apuun.

Viikonloppuinen Wagner-kapina paljasti Radtshenkon mukaan Venäjän eliitin ja kansan pelon maassa mahdollisesti tapahtuvista mullistuksista.

– Putin pelaa huolellisesti tällä pelolla. Siksi hänen molemmat viimeaikaisissa puheissa viitattiin venäläiseen ”smutaan”.

Hänen mukaansa ”smuta” on enemmän kun pelkkä mullistus.

– Se on jotain hämärää. Uhkaava. Kaaos.

Yleensä venäjällä sanan ”smuta” mielletään liittyvän vuoden 1917 tapahtumiin. Tuolloin saman vuoden aikana tapahtui kaksi vallankumousta, joita seurasi usean vuoden kestänyt sisällissota. Sisällissota päättyi 1920-luvun alkupuolella Neuvostoliiton perustamiseen.

Radtshenkon mukaan mikään ei tämän hetken Venäjällä kuitenkaan viittaa samanlaiseen kaaokseen kuin vuonna 1917.

– Kaikesta huolimatta nykyinen hallinto on onnistunut säilyttämään teeskentelyn normaalioloista. Ravintolat ja baarit pysyvät auki. Puistot ovat täynnä lapsia. Eläkeläiset hoitavat puutarhojaan. Ihmiset vain jatkavat elämäänsä.

Hänen mukaansa mikään muu ei ole korostanut tilanteen järjettömyyttä yhtä paljon kuin se, kuinka Moskovaa kohti marssineet Wagner-sotilaat pysähtyivät kesken matkan ostamaan kahvia rostovilaisesta kahvilasta.

– Se viittasi siihen ohueen ”viivaan”, joka tällä hetkellä erottaa normaalin epänormaalista, järjestyksen kaaoksesta.

Joka tapauksessa Radtshenkoa hämmästyttää sanan ”smuta” käyttö Putinin puheissa kahteen otteeseen.

– Neuvostoliiton termejä ei käytetä ”vahingossa”, hän toteaa.

Let’s talk about where we are with Russia.

For the second time in three days, Putin addressed the Russian people to condemn an ”armed rebellion.” In this second iteration, he came across as much angrier. Yet, in the end, he simply repeated that Wagner can leave for Belarus.

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) June 27, 2023