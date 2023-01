Yksi Excalibur-ammus räjäyttää videolla Venäjän telahaupitsin ja tykin miehistöineen

Ukrainan armeijan 59. moottoroitu prikaati on julkaissut alla näkyvän lennokkivideon iskustaan Venäjän tykistön asemiin. Prikaati taistelee tällä hetkellä tiettävästi Itä-Ukrainan Donetskin alueella. Iskussa yksittäinen M982 Excalibur -ammus tuhoaa venäläisen 2S1 Gvozdika -telahaupitsin ja Giantsint-B-tykin miehistöineen.

Tykistönammus näyttäisi osuvan aivan telahaupitsin ja sen takana olevan tykin väliin. Miehistöä näkyy videolla tykin vasemmalla puolella. Gvozdika syttyy palamaan heti osuman jälkeen ja roihahtaa lopulta ilmiliekkeihin.

Amerikkalaisen Raytheonin ja ruotsalaisen BAE Systems Boforsin Excalibureita on kuvattu vielä HIMARS-heittimiäkin pelätymmäksi aseeksi Ukrainan rintamalla.

155 millimetrin tykeissä käytettävä ammus on häkellyttävän tarkka ja sen kantama on alustasta riippuen tavallisia ammuksia huomattavastikin pidempi.

Excaliburin valmistajien mukaan sen tarkkuus merkitsee, että vain yhdellä ammuksella voidaan saavuttaa sama vaikutus kuin vähintään kymmenellä tavanomaisella tykistönammuksella.

Ammusten käytöstä saatiin ensimmäiset videotodisteet Ukrainan rintamalta viime vuoden syyskuussa.

Verkkouutiset kertoo Excalibureista lisää alta löytyvissä jutuissa.

This strike is impressive on so many levels. Just one M982 projectile not only destroying the entire Russian artillery crew but also hitting the exact spot to neutralize both, the 2S1 SPG and the Giantsint towed howitzer (I assume the secondary fire from SPG destroyed it). https://t.co/Jq8nkhtRvD pic.twitter.com/SrS9kEQAhq

— (((Tendar))) (@Tendar) January 18, 2023