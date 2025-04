Yksi asumismuoto nousi ylitse muiden – villitys näkyy koko maassa

Siirtolapuutarhat ovat nyt asumisen suurin villitys Suomessa, asuntohakupalvelu Oikotie kertoo.

Siirtolapuutarha on asuntohaussa tämän vuoden yleisin hakusana sekä valtakunnallisesti että Helsingissä ja Tampereella. Muissakin suurissa kaupungeissa suosio on suurta.

– Siirtolapuutarhojen iso suosio on ollut yksi kiinteistökaupan ilmiöistä jo muutaman vuoden, mutta tänä vuonna buumi on roihahtanut vielä kuumemmaksi. Nyt siirtolapuutarhoja haetaan kaikesta asumisesta eniten. Se on hyvin poikkeuksellista, koska siirtolapuutarhathan ovat enemmänkin harrastamista, eikä niitä sijaitse joka notkossa, Oikotie-asuntojen johtaja Anna Leinonen sanoo tiedotteessa.

– Buumi näkyy kahdella tavalla. Siirtolapuutarhamökkien hintataso on noussut varsin korkeaksi, ja menekki on vilkasta. Siksi mökkejä on hetkittäin niukasti kaupan, Leinonen jatkaa.

Toiseksi eniten suomalaiset toivovat asunnolta autotallia. Se on kestosuosikki. Autotalli on tämän vuoden suosituin toive muun muassa Espoossa, Vantaalla ja Turussa.

– Autotallin kiinnostavuus on säilynyt vahvana varsinkin perheasuntojen yhteydessä. Kääntäen myyjän näkökulmasta talli on asunnon jälleenmyyntiarvolle merkittävä lisä. Autotallin merkitys kertoo autoilun merkityksestä, mutta tallilla halutaan myös varastointitilaa, Leinonen toteaa.

Kolmanneksi suosituin toive on loft. Sen jälkeen hirsi, sauna, astianpesukone, parvi, keskusta, parveke ja uima-allas.

Espoon ja Vantaan haut erottuvat selvästi

Espoolaisten ja vantaalaisten asuntohauissa korostuvat vuokrakodit. Merkittävästi painokkaammin kuin koko maan tasolla. Sen sijaan keskustasijainti ei korostu vantaalaisten ja espoolaisten asuntohauissa. Se on selkeä eroavaisuus muuhun maahan.

– Espoo ja Vantaa poikkeavat rakenteeltaan muista suomalaiskaupungeista siinä, että niissä ei oikein ole keskustaa. Sen sijaan Vantaalla on Tikkurila ja Myyrmäki ja Espoossa useampi vahva keskus. Tämä näkyy paikallisessa asuntohaussa, Leinonen toteaa.

Bara bada bastu -huuma vaikuttaa asuntohakuihinkin

Ruotsia edustaa tänä vuonna euroviisuissa suomalainen KAJ-yhtye kappaleella Bara bada bastu. Yhtyeen ympärille kehittynyt huuma näkyy asuntohauissakin, sillä suomalaiset ovat tänä vuonna etsineet asuntoja 5. eniten sauna-hakusanalla.

– Saunan suosiota tekee vieläkin suuremmaksi se, että asuntohaussa on erillinen saunahakumahdollisuus. Eli periaatteessa vapaassa haussa ei tarvitsisi käyttää sauna-hakusanaa. Saunafiltteriä on käytetty KAJ-huuman aikana noin 60 000 haussa viikoittain, Leinonen kertoo.

Saunan asema suomalaisessa kulttuurissa on poikkeuksellinen. Tilastokeskuksen arvion mukaan Suomessa on saunoja yli 2,4 miljoonaa.

– Tällä hetkellä Oikotieltä löytyy 35636 saunallista myytävää asuntoa. Näistä noin 12 300 on kerrostaloasuntoja, 12 000 omakotitaloja, 8 500 rivitaloja ja 2 000 paritaloja. Kulttuuri on vahvaa, Leinonen päättää.