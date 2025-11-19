Yksi ala erottuu konkursseissa

Konkursseja laitettiin lokakuussa vireille 348. Tämä oli yhdeksän enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä kuitenkin väheni selvästi vuodentakaisesta, yhteensä 279:llä.
Viime vuosina konkurssin vuoksi uhattujen työpaikkojen määrä on vähentynyt. Yksinyrittäjien konkurssihakemukset ovat sen sijaan lisääntyneet. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista.
– Esimerkiksi vuoteen 2017 verrattuna viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin on haettu 74 prosenttia enemmän yrityksiä, mutta yli viisi henkilöä työllistävien yritysten konkurssihakemukset ovat itse asiassa vähentyneet. Yksinyrittäjien konkurssihakemukset ovat taas liki kolminkertaistuneet, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Tommi Veistämö tiedotteessa.
Eniten konkurssihakemuksia oli lokakuussa muiden palvelujen toimialalla, yhteensä 121. Rakennusalalla konkurssiin haettiin 66 yritystä ja kaupan toimialalla 60.
– 2010-lukuun verrattuna konkurssien määrä on kasvanut suhteellisesti eniten maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä palvelualoilla. Yli puolet konkurssihakemuksista on tehty tänä vuonna palvelualojen yrityksistä, kuvailee Veistämö.
Uudellamaalla konkurssiin haettiin lokakuussa 125 yritystä, Varsinais-Suomessa 35 ja Pirkanmaalla 34.
– Suurissa kaupungeissa konkurssien määrä on kasvanut 2010-lukuun verrattuna erityisesti pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Kouvolassa, Lahdessa ja Joensuussa, sanoo Veistämö.