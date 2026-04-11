Useat poliittiset päättäjät ovat reagoineet Helsingin Sanomien lauantaiseen paljastukseen siitä, että Helsingin kaupungin tukema suomalainen yhdistys on lähettänyt lapsia Venäjän nationalistiselle kesäleirille. HS:n mukaan kaupunki on myöntänyt vuonna 2024 perustetulle helsinkiläiselle Sun Ray-yhdistykselle yhteensä yli 45 000 euroa tukea työntekijöiden palkkaamiseen.

Yhdistys toimii lännen pakotelistoilta löytyvän, Venäjän nationalistia nuorisoleirejä järjestävän Artek-keskuksen yhteistyökumppanina. Helsingin kaupunki ei ollut tietoinen Sun Rayn Venäjä-kytköksistä ennen HS:n yhteydenottoa.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) vaatii nyt toimia yhdistyksen Venäjä-aktiviteettien pysäyttämiseksi. Laiho toimii kansanedustajuutensa ohella Lastenliiton puheenjohtaja.

– Tällaiseen värväykseen on ehdottomasti laitettava stoppi. Yhteiskunnan tuki ei ole tarkoitettu vieraan vallan tarkoitusperien tukemiseksi. Virossa tällainen toiminta on kriminalisoitu. Tämä ei ole myöskään lapsen edun mukaista, kokoomusedustaja kirjoittaa X:ssä.

Viestiinsä Laiho on merkinnyt niin Helsingin kaupungin kuin puolustusministeriön.

Myös europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp Pekka Toveri (kok.) kommentoi HS:n artikkelia X:ssä.

– ”Lähtökohtaisesti työmme perustuu myös luottamukseen ja käsittelemme suuria hakemusmääriä.” Rahanjako on kivaa, mutta kannattaisi välillä myös panostaa valvontaan ja tukirahojen tuloksellisuuden seurantaan, Toveri kirjoittaa.

Helsingin kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Otto Meri (kok.) vaatii asian perusteellista selvittämistä. Hänkin ottaa asiaan kantaa X:ssä.

– Helsinkiläisten veronmaksajien tehtävä ei ole rahoittaa lasten lähettämistä Venäjän propagandaleireille. Tämä asia pitää selvittää perinpohjin. Ja ei vain tätä asiaa, vaan kaikki avustukset. Verovaroja ei voi käyttää näin löperösti!

