Yhteenoton riski kasvaa Suomen lähialueella

Venäjä on uhannut viime aikoina Eurooppaa merivoimiensa käytöllä. Kansanedustajan, sotatieteiden tohtori Jarno Limnellin (kok.) mukaan tämä ei ole vain retoriikkaa, vaan merkitsee turvallisuuspolitiikan selkeää kiristymistä.

– Itämeri on jo strateginen jännitealue. Nyt Moskova testaa, kuinka pitkälle merellinen painostus Eurooppaa vastaan voi mennä – myös Suomen lähialueilla, Limnell kirjoittaa X:ssä.

Presidentti Vladimir Putinin lähipiiristä on viestitty, että Venäjä voisi käyttää laivastoaan estääkseen alusten pysäytykset ja suojatakseen kuljetuksiaan. Kreml sanoo olevansa valmis puolustamaan merellisiä etujaan sotilaallisella voimalla myös Euroopan lähivesillä.

Jarno Limnell arvioi, että taustalla ovat pakotteet ja Venäjän öljykuljetusten rajoittaminen.

– Moskova kutsuu lännen toimia merirosvoudeksi ja perustelee vastatoimia “oikeutettuna puolustuksena”. Talous, energia ja sotilaallinen voima yhdistyvät nyt avoimeksi geopoliittiseksi painostukseksi, Limnell sanoo.

Taustalla on hänen mukaansa laajempi strategia, jossa Venäjä testaa lännen reagointikykyä merellä samalla kun se käyttää varjolaivastoa, häirintää ja infrastruktuuririskejä. Hybridivaikuttaminen laajenee samalla merelliseksi turvallisuushaasteeksi Euroopassa.

– Suomelle tämä on keskeinen turvallisuuskysymys. Itämeri on huoltovarmuuden, energian, kaupan ja NATO-puolustuksen solmukohta. Merireittien turvallisuus, kaapelit ja kriittinen infrastruktuuri ovat osa kansallista turvallisuutta, Jarno Limnell toteaa.

Kansanedustaja uskoo eskalaatioriskin kasvavan nopeasti, jos merellinen painostus lisääntyy. Häiriöt meriliikenteessä, onnettomuudet tai sotilaalliset välikohtaukset voivat synnyttää kriisin, joka koskee koko Eurooppaa.

Merestä voi tulla seuraava suurvaltakilpailun näyttämö.

– Tämä kertoo Venäjän strategiasta laajemmin. Sota ei rajoitu Ukrainaan, vaan painostus ulottuu talouteen, informaatioon, infrastruktuuriin ja merelle. Euroopan turvallisuusympäristö muuttuu pysyvästi. Suomen on varauduttava myös merellisen paineen kasvuun, Jarno Limnell toteaa.