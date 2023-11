Yhdysvaltain osavaltio dekriminalisoi kaikki huumeet – seurasi kaaos

Yhdysvaltalainen Oregonin osavaltio dekriminalisoi kaikkien huumeiden käytön vuonna 2021. Kaksi vuotta myöhemmin moni katuu päätöstä. Asiasta uutisoi Wall Street Journal.

Oregonin asukkaat hyväksyivät dekriminalisaatioaloitteen kansanäänestyksessä 58,5 prosentin enemmistöllä vuonna 2020. Aloitteen tavoitteena oli vähentää huumausaineiden käyttörikoksista vankilaan päätyvien ihmisten määrää sekä edistää heidän hoitoonpääsyään.

Aiemmin käyttörikoksista kiinni jääneille annettiin kaksi vaihtoehtoa: Joko teosta tulisi rikosoikeudellisia sanktioita, kuten vankeutta tai ehdonalaista, tai sitten henkilö suostuisi vapaaehtoisesti päihdekuntoutukseen. Muita vaihtoehtoja ei ollut.

Nykyään kiinni jääneille jaetaan lappuja, joissa on osavaltion rahoittaman päihdekuntoutuskeksuksen puhelinnumero. Siihen on soitettava, tai edessä on sadan dollarin sakko. Käytännössä kukaan ei soita: 6000 ihmisestä, joille lappuja on jaettu, vain 92 on soittanut.

Konstaapeli Jose Alvarez havaitsi pian, että lappujen jakaminen on täysin turhaa. Kaupungin kaduilla fentanyylia ja metamfetamiinia polttelevat huumeidenkäyttäjät heittivät ne vain suoraan maahan. Pari kuukautta myöhemmin Alvarez luopui lappujen jakamisesta kokonaan.

– Nuo liput vaikuttavat pelkältä ajantuhlaukselta, Alvarez harmittelee.

Dekriminalisaation myötä Eugenen ja Portlandin kaduilla julkisesti huumeiden käyttävien ihmisten määrä onkin räjähtänyt käsiin.

Etenkin yrittäjät ovat vihaisia. Eugenelaisen parkettikaupan omistajan Matt Siegmundin mukaan huumeita liikkeen edessä käyttävien ihmisten määrä on kaksinkertaistanut. Asiakkaat eivät uskalla enää tulla asioille, ja työntekijöiden on joka aamu siivottava liikkeen edusta käytetyistä neuloista ja ulosteesta.

– Tämä vain pahenee ja pahenee. Tuntuu, että tuolla kadulla olevilla ihmisillä on enemmän oikeuksia kuin minulla, Siegmund kiroaa.

Jopa alkuperäistä aloitetta kannattaneet ovat alkaneet muuttaa mieltänsä. Kommunistiksi itseään kutsuva Michelle Loew äänesti dekriminalisaation puolesta, koska halusi osavaltion lainsäädännön muistuttavan enemmän Alankomaita. Nyt hän kutsuu äänestyspäätöstään naiiviksi.

– Aivan sama missä asut, joka puolella kaupunkia on nykyään ongelmia aineissa olevien ihmisten kanssa, Loew toteaa.

Huumeista johtuvien yliannostusten määrä on kasvanut parissa vuodessa 438:sta 858:aan. Luku on nyt koko Yhdysvaltojen kolmanneksi korkein. Myös päihdekuntoutuspalveluiden käyttö on pudonnut neljänneksellä.

Sen sijaan yhdessä tavoitteessa dekriminalisaatio on onnistunut: Huumausaineiden käyttörikoksesta tuomittujen määrä putosi 11 000:sta 4 000:een.

Stanfordin psykologian professorin Keith Humphreysin mukaan virhe tehtiin siinä, että päättäjät odottivat päihdeongelmaisten hakeutuvan vapaaehtoisesti hoitoon. Näin ei kuitenkaan käynyt. Monet huumeidenkäyttäjät eivät halua lopettaa huumeidenkäyttöä, ja ne, jotka aiemmin hakeutuivat kuntoutukseen vankeinhoitojärjestelmän kautta, eivät enää tee niin rikosoikeudellisten sanktioiden kadottua.

Oregonin varoittava esimerkki on saanut muut dekriminalisaatiota harkitsevat osavaltiot perumaan suunnitelmiaan. Oregonin pohjoispuolella sijaitsevassa Washingtonissa demokraattikuvernööri Jay Inslee allekirjoittikin hiljattain lain, jossa huumeidenkäytön kriminalisointia jatketaan, mutta samalla turvataan riittävä rahoitus päihdekuntoutukselle.

Oregonilaiset taas ovat alkaneet valmistelemaan uutta aloitetta, jonka myötä huumeiden käyttö kriminalisoitaisiin uudelleen. Aloitetta kannattaa laaja ryhmä kaupunginvaltuutettuja, poliisipäälliköitä ja syyttäjiä, ja äänestämään voidaan päästä jo ensi vuonna. Gallupien mukaan aloite todennäköisesti myös hyväksytään.

Tilanteen tiivistää eräs portlandilainen huumeidenkäyttäjä, joka joutui pidätetyksi kolme vuotta sitten. Tämä kokemus motivoi häntä hankkimaan työpaikan ja lopettamaan huumeidenkäytön, sillä se oli edellytys ehdonalaisen vapauden jatkumiselle. Kun ehdonalainen loppui, aloitti hän käytön uudelleen.

– Ei minulla ollut syytä olla selvin päin sen jälkeen, mies tiivistää.