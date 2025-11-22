Verkkouutiset

Venuzuelalainen sotilas partioi pääkaupunki Caracasissa. AFP / LEHTIKUVA / JUAN BARRETO

Yhdysvallat varoittaa lentämästä Venezuelan yllä

  • Julkaistu 22.11.2025 | 18:50
  • Päivitetty 22.11.2025 | 18:50
  • USA, Venezuela
Maiden välit ovat kiristyneet loppukesästä lähtien.
Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA kehottaa välttämään lentämistä Venezuelan ilmatilassa. Fox News kertoo, että FAA julkaisi myös tiedotteen, jossa lentoyhtiöitä kehotetaan noudattamaan varovaisuutta alueen mahdollisesti vaarallisen tilanteen vuoksi.

Yhdysvallat on merkittävästi lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Karibian alueella lähettämällä pommikoneita, sota-aluksia ja merijalkaväkeä. Operaatio kohdistuu huumekauppaan ja niin sanottuihin narkoterroristisiin verkostoihin, joiden USA kertoo toimivan Venezuelan läheisyydessä.

– Operaattoreita kehotetaan noudattamaan varovaisuutta toimiessaan Maiquetian lennontiedotusalueella kaikilla lentokorkeuksilla johtuen heikkenevästä turvallisuustilanteesta ja lisääntyneestä sotilaallisesta toiminnasta Venezuelassa tai sen läheisyydessä, FAA:n tiedotteessa todetaan Fox Newsin mukaan.

– Uhat voivat muodostaa mahdollisen riskin ilma-aluksille kaikilla lentokorkeuksilla, mukaan lukien ylilennon aikana, lentojen saapumis- ja lähtövaiheissa sekä lentokentillä ja maassa oleville ilma-aluksille.

Uusimmat
