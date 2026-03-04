Verkkouutiset

Yhdysvallat kertoo tuhonneensa 17 Iranin alusta

Komentajan mukaan Hormuzinsalmella ei ole enää iranilaisia aluksia.
Yhdysvaltain laivaston sotilaita. AFP PHOTO / US NAVY and US CENTRAL COMMAND / HANDOUT / LEHTIKUVA
Yhdysvallat on tuhonnut tähän mennessä 17 iranilaista alusta. Joukossa on myös sukellusvene, kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentaja, amiraali Brad Cooper viestipalvelu X:ssä.

– Yksinkertaisesti sanottuna keskitymme tuhoamaan kaiken, mikä voi ampua meitä, hän sanoi videolla.

Cooperin mukaan Yhdysvallat aikoo ”upottaa” koko Iranin laivaston.

– Vuosikymmenten ajan Iranin hallinto on häirinnyt kansainvälistä merenkulkua. Tällä hetkellä yksikään iranilainen alus ei ole merellä Persianlahdella, Hormuzinsalmella tai Omaninlahdella, Cooper sanoi.

Energiavienti Lähi-idästä muualle maailmaan on ollut häiriintynyt Hormuzinsalmen sulkeuduttua. Yhdysvaltain Presidentti Donald Trump on CNN:n mukaan ehdottanut, että Yhdysvaltain laivasto voisi saattaa tarvittaessa tankkereita salmen läpi.

Cooper kertoi, että vastauksena Yhdysvaltojen ja Israelin pommituksiin Iran on laukaissut yli 500 ballistista ohjusta ja yli 2 000 droonia viime päivien aikana. Hänen mukaansa Teheranin “kyky osua meihin on kuitenkin heikkenemässä”.

