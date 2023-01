Ulkoministeri Antony Blinken ilmoitti perjantaina uudesta 2,85 miljardin dollarin sotilaallisesta apupaketista Ukrainalle, kertoo CNN.

Paketti sisältää Bradley-jalkaväen taisteluajoneuvoja, tykistöjärjestelmiä, panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja, maasta ilmaan -ohjuksia sekä ammuksia.

Blinkenin mukaan Yhdysvaltain hallinto tekee myös yhteistyötä kongressin kanssa tarjotakseen 907 miljoonan dollarin lisärahoitusta rahastoon, jonka tarkoituksena on tukea Ukrainaa ja muita maita, joihin Venäjän sota Ukrainassa on vaikuttanut

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi iloitsi Twitterissä ” Yhdysvaltojen kaikkien aikojen puolustusapupaketista”.

”Kiitos, Yhdysvaltain presidentti täysin uusista aseista, mukaan lukien Bradley-ajoneuvot, ilmatorjuntaohjukset. Se vahvistaa Ukrainan armeijaa taistelukentällä. Upea joululahja Ukrainalle! Yhdessä amerikkalaisten kanssa lähestymme yhteistä voittoa, hän kirjoitti.

I welcome the all-time 🇺🇸 defense aid package. Thank you @POTUS for the completely new weaponry, incl Bradley vehicles, anti-aircraft missiles. It'll strengthen 🇺🇦 Army on a battlefield. Awesome Christmas present for 🇺🇦! Together with 🇺🇸 people we're approaching a common victory!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 6, 2023