Yhden ryhmän on erityisen vaikeaa löytää kesätöitä

Alle 18-vuotiaille on tarjolla huomattavasti vähemmän kesätöitä kuin täysi-ikäisille. Työnhakusivusto Duunitorilla on tällä hetkellä avoinna yli 6 700 kesätyöpaikkailmoitusta, mutta alaikäisille suunnattuja ilmoituksia on vain noin 380.

– On todella harmillista, että alle 18-vuotiaille on näin vähän kesätöitä. Valitettavasti tilanne on pysynyt samana vuodesta toiseen, sanoo Duunitorin viestintäpäällikkö Maiju Karhunen tiedotteessa.

Karhunen toivoo, että työnantajat uskaltaisivat palkata enemmän nuoria kesätöihin.

– Monella työpaikalla on varmasti työtehtäviä, jotka sopivat alaikäisille. Työnantajien on hyvä muistaa, että nuorten työllistäminen vaikuttaa suuresti niin nuoriin, työpaikkaan kuin koko yhteiskuntamme tulevaisuuteen.

Tällä hetkellä Duunitorin kesätyösivustolta löytyy töitä alaikäisille muun muassa kaupoista, tehtaista ja ravintoloista. Myös monet kunnat, kaupungit, seurakunnat ja 4H-yhdistykset hakevat alaikäisiä kesätyöntekijöitä.

– Vaikka kesätöitä voi saada vielä viime tipassakin loppukeväästä tai jopa alkukesästä, sen varaan ei kannata laskea. Kannustan lämpimästi aloittamaan työnhaun viimeistään nyt, Karhunen sanoo.