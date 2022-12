Yhdeksänvuotiaan Oksanan pitkät hiukset leikataan videolla – niillä saatiin sotilaalle kypärä

Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Herashchenko on jakanut Twitterissä videon 9-vuotiaasta Oksanasta, joka lahjoitti hiuksensa hyväntekeväisyyteen.

– Yhdeksänvuotias Oksana leikkasi 70 cm kauniista hiuksistaan myydäkseen ne ja ostaakseen taktisen kypärän Bahmutissa taistelevalle sotilaalle. Hän on varmasti pelastanut jonkun hengen, Herashchenko kertoo Twitterissä.

Vapaaehtoiset myivät Oksanan hiukset 5 300 hryvnialla. Niillä ostettiin kypärä ukrainalaiselle sotilaalle. Oksanan äiti kertoo, että tytär oli vaatinut hiusten leikkaamista kahden kuukauden ajan. Tyttären hiuksia ei ollut ennen leikattu kokonaan.

– En pelkää, uudet hiukset kasvavat takaisin. Haluan auttaa sotilaitamme voittamaan ja palaamaan nopeammin koteihinsa. Tällä tavalla autan Ukrainaa, Oksana sanoo videolla.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 23, 2022