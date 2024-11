Yhä useampi tekee ruokaostokset netin kautta

Pikatoimitusten suosio on kasvanut vuoden aikana merkittävästi, ilmenee S-ryhmän tilastoista. Samalla asiakkaat keskittävät yhä enemmän ruokaostoksiaan verkkoon. Tämä koskee niin viikon isoja ostoksia kuin pieniä täydentäviä ostoksia.

Tilastojen perusteella pikatoimitustilauksia tekevien talouksien määrä on kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana.

– Tarjoamme asiakkaillemme kattavasti erilaisia vaihtoehtoja tehdä ruokaostoksia ja tilata ostokset myös kotiovelle. Laajentamalla pikatoimitusvaihtoehtoja pystymme yhä kattavammin vastaamaan asiakkaiden erilaisiin arjen tilanteisiin. Kotiinkuljetuspalveluja kaivataan yhä enemmän erityisesti isommissa kaupungeissa, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho sanoo tiedotteessa.

Robokuljetukset ovat valloittaneet asiakkaiden sydämet ja kymmenien kaupunkien kadut keväästä 2023 lähtien. Palvelu laajenee koko ajan uusiin myymälöihin ja myös uusille alueille.

S-ryhmän ruokakauppoja alkaa löytyä Foodora-sovelluksesta vaiheittain joulukuusta 2024 alkaen. Yhteistyön myötä asiakkaat saavat tilaamansa ruokaostokset kotiovelle jopa puolessa tunnissa. Foodora on myös S-ryhmän ravintoloiden kotiinkuljetuskumppani.

Lisäksi loppuvuodesta neljän osuuskaupan alueella alkaa pilotti, jossa S-kaupat-palvelusta voi tilata ostokset kotiovelle tunnissa. Kuljetuskumppanina toimii Wolt.

Ruoan ostamisen tavat muuttuvat hitaasti ja nuorempien sukupolvien odotukset ohjaavat pikatoimitusten kehittymistä voimakkaasti.

– Lapsiperheet ovat ruoan verkkokaupassa edelleen meidän suurin asiakasryhmä, mutta sinkku- ja dinkkutalouksien määrä on kasvanut nopeasti ja on jo 28 prosenttia kaikista talouksista. Yli 60 prosenttia on alle 44-vuotiaita ja näille sukupolville pikatoimitukset kotiovelle nopeasti ovat itsestään selvä palvelu, S-kaupat-palvelun kehityksestä vastaava päällikkö Emilia Ala-Kurikka kuvaa.