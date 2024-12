Yhä useampi tekee asuntokaupat käymättä pankissa

Vuosi 2024 on ollut digitaalisessa asuntokaupassa kasvun ja kehityksen vuosi. Sähköisesti allekirjoitettujen asuntokauppojen määrä kasvoi 30 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, Digitaalinen asuntokauppa DIAS kertoo tiedotteessa.

Lokakuussa rikottiin ennätys, kun yhden kuukauden aikana allekirjoitettiin yli 2 000 DIAS-kauppaa.

Alkuvuodesta DIAS-kiinteistökauppa kasvoi merkittävästi kolmen laajennuksen julkaisun myötä. Maaliskuusta alkaen DIAS-kiinteistökauppoja on voinut tehdä määräosasta, kun kaupan kohteeseen ei kohdistu kiinnityksiä sekä tilanteissa, joissa on maksettu käsiraha. Laajennuksilla vastattiin kiinteistönvälittäjien toiveisiin ja tämä kasvatti kiinteistöjen DIAS-kauppojen kattavuutta noin 50 prosentista 70 prosenttiin. Digitaalisesti toteutettujen kiinteistökauppojen määrä on kasvanut 85 prosenttia edellisvuoteen verrattuna marraskuun loppuun mennessä.

DIAS on asuntokaupan digitaalinen kaupankäyntijärjestelmä, joka kokoaa yhteen asuntokaupan kaikki osapuolet. Järjestelmän avulla asunto-osake- tai kiinteistökaupat voidaan toteuttaa ilman käyntiä pankissa.