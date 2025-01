Yhä useampi suunnittelee lomansa tekoälyn avulla

Matkatoimisto TUI nostaa tiedotteessaan esiin viisi matkailun trendiä tälle vuodelle.

Ensimmäinen nouseva trendi on pienimuotoisen luksuksen hakeminen.

– Ylenpalttisuus ja loisto eivät enää ole matkailijoiden prioriteettilistan kärjessä. Vuonna 2025 etsimme luksusta mukavuuden, rentoutumisen ja premium-elämysten muodossa. Pienet seikkailut ilman tiukkoja aikatauluja ja huolella valitut aktiviteetit ovat yhä suositumpia, TUI kirjoittaa raportissaan.

Raportin mukaan matkailijat panostavat hieman enemmän budjetistaan yksityisiin tai räätälöityihin retkiin.

– Matkustaminen vähemmän tunnettuihin paikkoihin ja omien piilopaikkojen löytäminen on arvostettua. Sen sijaan, että viettäisimme koko loman luksusresortissa, valitsemme iltapäivän eksklusiivisessa kylpylässä tai päiväpassin trendikkäässä rantaklubissa.

Toinen nouseva trendi on TUI:n mukaan niin sanottu ”Onni 2.0”. Tähän liittyy keskeisesti kansainvälisestikin tunnettu termi AFK, joka on lyhenne englannin kielen sanoista Away from keyboard eli eroon näppäimistöstä. Käytännössä se tarkoittaa digitaalisten laitteiden käytön välttelyä lomamatkan aikana.

– Matkailijat etsivät merkityksellisiä kohtaamisia, aitoja elämyksiä ja paikallisia makuja – ilman näyttöjen ja digitaalisten muistutusten häiriöitä. Nyt haluamme nauraa enemmän yhdessä.

TUI uskoo, että niin sanottu digitaalinen paasto tulee olemaan suuri matkailun ilmiö tänä vuonna. Samalla lomalla voi olla entistä enemmän läsnä, kun huomio ei kiinnity digilaitteiden tuijotteluun.

– Aito onni voi olla jotain niin yksinkertaista kuin viikko ilman herätyskelloa tai täydellinen ateria paikallisessa ravintolassa.

TUI:n mukaan myös yhteisöllisyys ja sosiaalinen vaihto ovat suosiossa.

– Vuonna 2025 lomien keskiössä on viettää enemmän aikaa yhdessä. Valitsemme matkakohteet matkaseuran ja kontekstin perusteella, emme päinvastoin. Yhä tunkeilevampi digitaalinen läsnäolo ja etätyö ovat luoneet tarpeen aidoille kohtaamisille.

Matkatoimiston mukaan yksinmatkailijat haluavat tavata uusia ihmisiä, ja ryhmäaktiviteetit, kuten ruoanlaittokurssit ja opastetut kierrokset mahdollistavat sosiaalisen vuorovaikutuksen.

– Teemamatkat pienissä ryhmissä, keskittyen esimerkiksi pyöräilyyn, ruokaan ja historiaan ovat yleistymässä. Sukupolvien väliset matkat ovat myös yhä suositumpia

Neljäs nouseva trendi on niin sanottu yhteisöpohjainen kestävyys.

– Ei ole uutinen, että kuluttajat odottavat yritysten ja brändien keskittyvän ympäristökestävyyteen, myös matkailualalla. Tulevana vuonna matkailijat haluavat vaikuttaa positiivisesti vierailukohteisiinsa ja kaipaavat yhteisöpohjaisia kokemuksia, jotka hyödyttävät matkakohdetta ja paikallisia asukkaita, kuten esimerkiksi luonnonsuojeluprojektit ja rantojen siivoukset. Informatiiviset kierrokset kasvattavat suosiotaan, kun matkailijat haluavat oppia enemmän paikallisyhteisöstä vierailukohteissaan.

Viides nouseva trendi on tekoälyn käyttö lomamatkan suunnittelussa.

– Vaikka ihmisten kohtaaminen on keskiössä vuonna 2025, tekoälyteknologia tekee suuria edistysaskeleita matkailualalla tarjotakseen asiakkaille entistä räätälöidympää ja henkilökohtaisempaa palvelua. Uuden sukupolven tekoälyavustajat toimivat henkilökohtaisina matkakonsultteina ja tarjoavat kaikkea varausehdotuksista suunnitteluvaiheessa suosituksiin aktiviteeteista, ravintoloista ja sääpäivityksistä matkan aikana.