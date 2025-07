Yhä useampi suhtautuu lakkoihin kielteisesti

Suomen Yrittäjien teettämän Työelämägallupin mukaan nyt 38 prosenttia on sitä mieltä, että Suomessa on liikaa lakkoja. Osuus on noussut huomattavasti alkuvuodesta 2023, jolloin lukema oli 22 prosenttia. Eri mieltä on puolet.

– Ihmiset ymmärtävät, että lakot aiheuttavat taloudellisia menetyksiä ja haittaavat yrityksiä sekä koko taloutta, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä arvioi.

Yrityksessä työskentelevistä 44 prosenttia on sitä mieltä, että lakkoja on liikaa.

– Moni on huomannut, että lakot koituvat työnantajalle haitaksi ja siten vaarantavat oman työpaikan ja talouden, Pentikäinen jatkaa.

Lakkojen määrää liiallisena pitävät erityisesti miehet (47 %), yli 55-vuotiaat (44 %), johtavassa asemassa olevat tai ylemmät toimihenkilöt (54 %), yrittäjät (62 %) sekä ammattiliittoihin kuulumattomat (54 %).

Lakkomyönteisyys puolestaan on merkittävää järjestöissä, joissa 69 prosenttia vastaajista kokee, ettei lakkoja ole liikaa. Myös kunnissa ja niiden yhtiöissä (59 %) sekä hyvinvointialueilla (56 %) työskentelevien keskuudessa lakkomyönteisyys on vahvaa.

– Julkisella sektorilla ollaan lakkomyönteisempiä. Moni ehkä arvioi, että lakot eivät kaada julkista sektoria, vaikka aiheuttavat ongelmia, mutta yrityksen ne voivat pahimmillaan kaataa, Pentikäinen arvioi.

Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 5. – 11.6.2025. Vastaajina oli 1 093 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät ja lomautetut). Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.