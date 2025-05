Yhä useampi ruotsalainen haluaa euron – kannatus huipussaan

Yhä useampi ruotsalainen suhtautuu myönteisesti euroon. Tämä käy selville tänä vuonna tehdystä kyselytutkimuksesta. Enemmistö ruotsalaisista (41 %) on edelleen euroa vastaan, mutta euron puolesta on yhä useampi (32 %).

Helsingin pormestarin ja entisen Ruotsin kansallisen taloustutkimuskeskuksen, Konjukturinstitutetin, tutkimusjohtajan Juhana Vartiaisen mukaan Ruotsi saisi selkeitä hyötyjä siitä, että se liittyisi euroon. Suomessa on käyty paikoitellen keskustelua siitä, että oma valuutta toisi Suomelle kilpailuetua.

Vartiaisen mukaan Ruotsi ei menettäisi minkäänlaista kilpailuetua, jos se luopuisi omasta kruunustaan.

– Ruotsi saisi yhteisvaluutan hyödyt. Omasta valuutasta on kustannuksia yrityksille ja yksilöille, jotka joutuvat omia talouspäätöksiä tehdessään miettimään kruunun kurssia suhteessa euroon. Yhteisestä rahasta seuraa se hyöty, että transaktiokustannukset ja epävarmuudet suhteessa euroon jäisivät pois, Vartiainen sanoo Verkkouutisille.

Ruotsi on noudattanut malttia palkkaneuvotteluissa ja Ruotsin keskuspankki, Sveriges riksbank, on pitänyt inflaatiotavoitteen suhteellisen samana kuin Euroopan keskuspankki. Siksi euroon liittyminen olisi Ruotsille Vartiaisen mukaan helppoa.

– Ruotsissa on vakiintunut rahapolitiikan malli ja palkkaneuvotteluissa on totuttu toimimaan tavalla, joka on sopusoinnussa rahatalouden kanssa. Ruotsin euroon liittyminen ei merkitsisi suurta mullistusta talouden toiminnassa ja työmarkkinoiden sopimusneuvotteluissa. Ruotsin toiminta on ollut sillä tavoin menestyksestä, että se on pystynyt pitämään kiinni rahatalouden vakaudesta, Vartiainen sanoo.

– Ruotsin julkistalous on hyvässä kunnossa. Ruotsi saisi yhteisvaluutan hyödyt ilman merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuksia. Mutta he pärjäävät hyvin euron ulkopuolella, oman kruununsa kanssa, ja pidän epätodennäköisenä, että Ruotsi haluaisi liittyä euroon.

Kruunu on identiteettikysymys

Ruotsin poliittiselta kentältä löytyy kannatusta euroon liittymisen puolesta. Liberaalit liputtavat avoimesti Ruotsin eurojäsenyyden puolesta. Sosiaalidemokraateille ja keskustalle ajatus eurosta ei ole täysin vieras. Maltillinen kokoomuspuolue eli moderaatit on profiloitunut EU-myönteisenä puolueena.

Ruotsalaisten kannatus euroa kohtaan on noussut tasaisesti. Vastustus euroa kohtaan oli korkeinta vuonna 2012, jolloin 80 prosenttia ruotsalaisista vastusti yhteisvaluuttaan liittymistä. Mutta mikä selittää sen, että yhä useampi ruotsalainen kannattaa euroon liittymistä?

– Uskon, että taloudellinen tilanne ja epävarmuudet ovat johtaneet siihen, että ruotsalaisista yhä suurempi osa kaipaa vakautta talouteen, sanoo tutkijatohtori Karolina Stenlund Helsingin yliopistosta.

– Uskon, että se, että enemmistö ruotsalaisista suhtautuu euroon yhä kriittisesti, johtuu Kreikan velkakriisistä. Kruunu omana valuuttanaan pärjäsi siinä tilanteessa varsin hyvin.

Ruotsi saisi selkeitä taloushyötyjä euroon liittymisestä. Inflaatio on Ruotsissa ollut korkeaa ja kruunu on ollut heikko. Kruunun heikko kurssi on ongelma, koska se syö ruotsalaisten kotitalouksien ostovoimaa, kasvattaa keskuspankin painetta nostaa korkoja ja aiheuttaa yrityksille haasteita.

Poliittisesti kysymys on vaikea.

– Ruotsidemokraatit ja kristillisdemokraatit ovat euroa vastaan. Etenkin ruotsidemokraatit suhtautuvat euroon hyvin negatiivisesti ja uskovat sen uhkaavan Ruotsin suvereniteettia. Se on nykyään suuri puolue, joten euroon liittyminen ei ole ajankohtaista ainakaan tällä hallituskaudella, Stenlund sanoo.

Liberaalitkin uskovat, että kruunusta luopuminen olisi ajankohtaista aikaisintaan kymmenen tai kahdenkymmen vuoden jänteellä.

Stenlund uskoo, että kruunu on ruotsalaisille vielä suurempi identiteettikysymys kuin Nato aiemmin.

– Ruotsin sosiaalidemokraateilla on enemmän talouslukutaitoa kuin Suomen sosiaalidemokraateilla. Sosiaalidemokraateissa on kantoja euron puolesta ja vastaan. Vaikka euroon liittyminen ei tällä hetkellä ole ajankohtaista, niin ruotsalaisten mielipiteet saattavat muuttua nopeasti. Olen edelleen hämmästynyt, kuinka nopeasti mielipide muuttui Nato-kysymyksessä. Se tapahtui yhdessä yössä, Stenlund sanoo.

– Toisaalta sosiaalidemokraatit saattavat ottaa myönteisen euro-kannan, koska he haluavat erottautua ruotsidemokraateista. Heistä erottautuminen on sosiaalidemokraateille identiteettikysymys.