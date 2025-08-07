Yhä useampi palvelualan työntekijä ei usko löytävänsä uutta työtä

Noin kolmasosa yksityisillä palvelualoilla työskentelevistä koki taloustilanteensa heikentyneen, ilmenee tuoreesta Palvelualojen ammattiliiton (PAM) suhdannebarometrista. Myös odotukset oman talouden paranemisesta ovat hiipuneet pohjalukemiin.

Kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä yksityisillä palvelualoilla työskentelevistä 31,5 prosentilla taloustilanne heikkeni alkuvuoteen verrattuna. Osuus on pysynyt lähes ennallaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kyselyn mukaan vain yhdeksän prosenttia vastaajista näki, että heidän taloudellinen tilanteensa olisi parantumassa seuraavan 12 kuukauden aikana. Osuus on pienin vastaavana ajankohtana vuodesta 2016 alkaneen mittaushistorian aikana.

Vastaajista 25 prosenttia uskoo, etteivät löytäisi uutta työtä, mikäli jäisivät nyt työttömäksi. Osuus on kasvanut johdonmukaisesti vuoden 2022 puolivälin jälkeen ja on nyt korkeimmillaan.

Kaupan alan vastaajista 31 prosenttia kokee, että heidän työantajayrityksensä myynti on vähentynyt vuoden takaiseen verrattuna. Osuus on kasvanut edellisvuoteen (27 prosenttia) verrattuna.

Kaupan vastaajista 33 prosenttia uskoo, että heidän taloudellinen tilanteensa heikkenee seuraavan 12 kuukauden aikana. Viime vuonna osuus oli 36 prosenttia. Vastaajista 26 prosenttia uskoo, etteivät he löytäisi uutta työpaikkaa, mikäli joutuisivat nyt työttömäksi. Osuus on hieman korkeampi kuin viime vuonna.

Majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöistä 39 prosenttia näkee, että heidän työnantajanyrityksensä myynti on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. He kokevat myös, että työttömyyden uhka on kasvanut. Alalla työskentelevistä vastaajista 18 prosenttia uskoo, etteivät löytäisi uutta työpaikkaa, mikäli jäisivät nyt työttömäksi. Osuus on kasvanut sekä edelliseen vuosineljännekseen että vuoden takaiseen verrattuna.

Kiinteistöpalvelualalla työskentelevistä vastaajista 37 prosenttia kertoo taloudellisen tilanteensa heikentyneen kolmen kuukauden takaiseen verrattuna. Osuus on hieman suurempi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana (33 prosenttia). Työttömyyden uhka on kasvanut 19 prosentilla kiinteistöpalvelualan vastaajista. Osuus on pysynyt jokseenkin ennallaan vuoden takaiseen verrattuna (20 prosenttia). Alalla työskentelevistä vastaajista peräti 27 prosenttia uskoo, etteivät he löytäisi uutta työpaikkaa, mikäli joutuisivat nyt työttömäksi.

Turvallisuusalalla yritysten talous on vastaajien käsityksen mukaan kohenemassa. Myynnin kertoi vuodentakaiseen verrattuna kasvaneen 28,3 prosenttia ja vähentyneen 19,6 prosenttia, kun edellisessä kyselyssä vastaavat osuudet olivat 29,4 prosenttia ja 21,6 prosenttia. Työnantajan taloudellisen tilanteen arveli huononevan 23,9 prosenttia vastaajista. Vuosi sitten vastaajista peräti 37,3 ennakoi työnantajansa talouden huonontumista.

Oman taloudellisen tilanteensa odotti tulevan vuoden aikana heikkenevän 41,3 prosenttia vastaajista. Vuosi sitten vastaavana ajankohtana vastaava osuus oli 35,7 prosenttia. vastaajista 43,5 prosenttia ei tunne työttömyyden uhkaa. Edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 37,3 prosenttia.

PAMin toisen vuosineljänneksen barometrin vastaukset kerättiin liiton suhdannepaneelilta 1. heinäkuuta – 31. heinäkuuta 2025. Suhdannepaneelin kysymyksiin vastasi 854 liiton työssäkäyvää jäsentä. Suhdannebarometri on toteutettu vuosineljänneksittäin vuodesta 2014 alkaen.

