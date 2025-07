Hyviä merkkejä taloudessa: Näitä lukuja kannattaa seurata

Tällä viikolla julkaistiin kaksi lukua, jotka kertovat paljon euroalueen taloustilanteesta. Euroopan keskuspankki (EKP) linjasi rahapolitiikkaa ja torstaina julkaistiin myös euroalueen ostopäällikköindeksit.

Jälkimmäiset kuvaavat hyvin talouden kehitystä. Yli 50 pisteen ostopäällikköindeksi viittaa siihen, että talous on kasvamassa ja alle 50 ostopäällikköindeksi kertoo siitä, että talous on supistumassa. Teollisuuden ostopäällikköindeksi oli torstaina 49,8 ja palvelualojen ostopäällikköindeksi oli 51,2 pistettä.

– Luvut vahvistavat, että euroalue on elpymässä. Elpyminen ei ole supervauhdikasta, mutta se on jatkunut. Käyrät ovat nousseet ylöspäin todella heikoista lukemista. Teollisuuden ostopäällikköindeksi on vuoden vaihteen ennätyshuonojen lukujen jälkeen noussut joka kuukausi, Nordean senioristrategi Hertta Alava sanoo Verkkouutisille.

– Yksi tärkeä syy on isojen maiden investoinnit puolustukseen ja euroalueen teknologiseen omavaraisuuteen panostaminen.

Sijoittajat seuraavat yksittäisten tulosten sijaan ostopäällikköindeksien kehittymistä pidemmällä aikavälillä. Siltä osin näyttää, että euroalueen taloudella menee paremmin kuin aiemmin.

– Ilman taloudessa olevia epävarmuuksia euroalueen tilanne olisi erittäin hyvä. Korot ovat puolittuneet huipustaan, inflaatio tullut alas ja palkat nousseet, sanoo Alava.

– Jos tulleja ei olisi Euroopan syklinen käänne olisi tapahtunut todennäköisesti voimakkaammin, koska korot ja inflaatio on laskeneet ja eurooppalaisten ostovoima on parantunut. Tullit ovat hidastaneet kehitystä. Jos tullisopimukseen päästään, niin se parantaa tilannetta loppuvuotta kohti mentäessä.

Eurooppa on edelleen Yhdysvaltoja jäljessä

EKP piti korot odotetusti paikallaan. Se viesti, että inflaatio on kahdessa prosentissa, joka on sen keskipitkän aikavälin tavoite.

– Korkopäätös ja sen viesti oli täysin odotettu. Päätös on tässä taloustilanteessa sopiva. Inflaatio on lähellä EKP:n tavoitetasoa. Hintapaineet ovat helpottuneet ja talous on kestänyt hyvin maailman talouden epävarmuutta, taloustieteilijä Juha Tervala sanoo.

Ostopäällikköindeksi antaa pieniä toivon merkkejä paremmasta. Tervalakin näkee, että euroalueen talouskehityksessä on hyviäkin elementtejä.

– Korkotason laskeminen alkaa hiljalleen elvyttää taloutta. On hienoa, että olemme päässeet eteenpäin ajasta, jolloin inflaatio oli jättimäinen. Euroopan talous on päässyt parempaan tasapainoon, Tervala sanoo.

Saksan elvytys ei kuitenkaan tule suuresti muuttamaan kuvaa tämän vuoden osalta. Osastopäällikköindekseissä Saksan elvyttäminen näkyy jo. Bruttokansantuotteen kehityksessä panostukset puolustukseen ja infrastruktuurin tulevat näkymään vasta pidemmän ajan jälkeen. Sen takia Tervala ei ole yltiöoptimistinen euroalueen kehityksestä.

– Viime ajat euroalue on pärjännyt varsin surkeasti. Yhdysvalloissa korkotaso on selkeästi korkeampi, koska talous kasvaa, palkat nousevat ja työmarkkinat ovat vahvat. Palkkojen nousun takia inflaatio on korkeaa. Meidän pitää tunnustaa, että tässä vertailussa häviämme ja suureen iloon ei ole vielä syytä, asiantuntija arvioi.

Mikä on EKP:n turvaava instrumentti?

Vaikka EKP:n sanoma on muuten hyvinkin ennalta-arvattava, on siinä yksi kohta, joka poikkeaa selkeästi sen tavallisista tiedotteista. Se viestii, että jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan välittymistä euroalueen eri maihin, neuvostolla on käytössään välittymisen turvaava instrumentti, jonka avulla se pystyy täyttämään hintavakaustehtävänsä tehokkaasti.

Mitä tällä oikein tarkoitetaan?

– Vaikuttaa siltä, että EKP on valmis ostamaan velkakirjoja markkinoilta, jos korkospreadit nousevat ilman mitään perusteita. Sen avulla pyrittäisiin estämään valtiolainojen korkotasojen iso repeäminen, Juha Tervala sanoo.

– Riski bond vigilantesien eli aggressiivisten markkinatoimijoiden toimille, joissa valtioita rangaistaan vastuuttomasta talouspolitiikasta on lisääntynyt, koska korkotasot ovat menneet ylös ja euroalueen mailla on suuria alijäämiä. Osa euromaista on tehnyt vastuutonta finanssipolitiikkaa.

Tervala mainitsee myös Yhdysvaltain presidentin. Donald Trump on hurjastellut maailmanpolitiikassa ja siirtänyt raja-aitoja, mutta vaikuttaa siltä, että bond-markkinoiden liikkeet ja Yhdysvaltojen suuri alijäämä rajoittavat myös hänen toimintaansa.

– EKP haluaa viestillään rauhoittaa markkinoita ja viestiä, että se on valmis tekemään toimenpiteitä, jos niille tulee tarve. Esimerkiksi Italian kohdalla tällainen tilanne voisi olla mahdollinen.