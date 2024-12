Yhä useampi pääkaupungissa työskentelevä asuu muualla

Helsingin kuntarajojen yli työskentely yleistyi koronapandemian myötä. Kuntarajat ylittävä työssäkäynti kuitenkin vaihtelee muun muassa ammattiryhmittäin. Ammatin luonteesta ja etätyömahdollisuuksista riippuu, millaisia valintoja työssäkäyvät tekevät asuin- ja työpaikkojensa sijainnin suhteen, mutta kaikkiaan näyttää siltä, että Helsingissä työskentely on houkuttelevaa monelle niin Helsingissä kuin sen ulkopuolella asuvalle.

Yhteensä 42 prosenttia Helsingissä työssäkäyvistä asui Helsingin ulkopuolella vuonna 2022. Toisaalta 24 prosenttia helsinkiläisestä työllisestä työskenteli jossain muualla kuin Helsingissä. Työssäkäynti Helsingin kuntarajojen yli yleistyi koronapandemian myötä, mutta yleisyys vaihtelee jonkin verran niin sukupuolen, iän, työnantajasektorin kuin ammattiryhmänkin mukaan.

Nämä havainnot käyvät ilmi Helsingin kaupungin julkaisemasta tutkimusartikkelista, jossa tarkastellaan Helsingin kuntarajojen yli työssäkäyntiä sekä työssäkäyvien muuttoliikettä vuosina 2010–2022. Artikkelissa tarkastellaan erikseen myös sairaanhoitajien ammattiryhmää. He ovat tapausesimerkki yhtäältä ammattiryhmistä, joiden työ tapahtuu pääosin työpaikan tiloissa ja joissa etätyöskentelyn mahdollisuudet ovat rajalliset, ja toisaalta ammattiryhmistä, joita vaivaa huomattava työvoimapula.

Etenkin monet Helsinkiin suuntautuvat työssäkäyvien muutot vaikuttavat liittyvän työpaikan sijaintiin Helsingissä. Lähes kaksi kolmasosaa Helsinkiin muuttaneista työssäkäyvistä joko työskenteli jo ennen muuttoaan Helsingissä tai siirtyi työskentelemään Helsinkiin muuton myötä. Toisaalta taas monet helsinkiläiset työssäkäyvät vaikuttavat muuttavan pois Helsingistä muista kuin työpaikkaan liittyvistä syistä: lähes puolella Helsingistä muuttaneista työssäkäyvistä työpaikka sijaitsee Helsingissä poismuuton jälkeenkin.

Suorittava työ on keskimääräistä paikallisempaa

Ammattiryhmät poikkeavat toisistaan huomattavasti sen suhteen, kuinka tyypillistä työskentely muualta Helsinkiin tai Helsingistä muualle on niiden keskuudessa. Tähän vaikuttaa yhtäältä työpaikkojen sijoittuminen ja toisaalta ammatin luonne. Muualla asuvien osuus Helsingissä työskentelevistä oli korkea esimerkiksi rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (55 prosenttia) ja johtajien keskuudessa (49 prosenttia).

Toisaalta palvelu- ja myyntityöntekijöistä muualla asuvien osuus Helsingissä työskentelevistä oli erityisen pieni, 32 prosenttia. Koska esimerkiksi palvelu- ja myyntityöntekijöiden työtehtävät ovat monilta osin sidottuja työpaikan tiloihin, työmatkan pituus voi olla monille tällaisissa ammateissa työskenteleville olennainen tekijä asuin- ja työpaikan sijaintivalintoja tehdessä.

Tutkimusartikkelissa erikseen tarkastelluista sairaanhoitajista vajaat 40 prosenttia Helsingissä työssäkäyvistä asui Helsingin ulkopuolella vuonna 2022. Sen sijaan helsinkiläisistä sairaanhoitajista vain vajaat 10 prosenttia työskenteli Helsingin ulkopuolella. Tältä osin heidän työskentelynsä näyttäytyy paikallisempana kuin helsinkiläisten työssäkäyvien keskimäärin.

Helsingissä sijaitsevan työpaikan merkitys näkyy myös sairaanhoitajien muuttoliikkeessä: noin kolme neljästä Helsinkiin muuttaneesta sairaanhoitajasta myös työskenteli Helsingissä muuton jälkeen, ja reilulla kolmella viidestä Helsingistä pois muuttaneesta sairaanhoitajasta työpaikka sijaitsi Helsingissä poismuuton jälkeenkin.

Monet haluavat työskennellä Helsingissä

Työskentely Helsingissä näyttäytyy tarkastelujen valossa monelle niin Helsingissä kuin sen ulkopuolellakin asuvalle houkuttelevalta. Monet asuvat muualla mutta työskentelevät Helsingissä, jotkut muuttavat Helsingistä, mutta jäävät edelleen Helsinkiin töihin, kun taas toiset näyttävät muuttavan Helsinkiin nimenomaan töiden perässä.

– Työvoiman saatavuuden näkökulmasta Helsingin asema näyttää siis vahvalta, ja laaja Helsingin seudun työssäkäyntialue näyttää toimivan Helsingissä sijaitsevia työpaikkoja ajatellen edullisesti. Tästä huolimatta Helsingissä on kuitenkin huomattava pula tiettyjen alojen ammattilaisista, kertoo erikoistutkija Laura Ansala Helsingin kaupungilta tiedotteessa.

Tarkasteluissa havaittujen, työssäkäyvien tekemien asuin- ja työpaikan sijaintivalintojen taustalla on kuitenkin yksilötasolla monitahoinen päätöksentekoprosessi. Työssäkäyvät punnitsevat muun muassa työstään saamaansa palkkaa suhteessa asumisen hintaan eri alueilla sekä työmatkaan liittyviin kustannuksiin.

Työmatkakustannusten merkitys on erityisen keskeinen ammateissa, joissa mahdollisuudet etätyöskentelyyn ovat rajalliset, ja tulojen riittävyys kaiken kaikkiaan korostunee etenkin matalapalkkaisissa ammateissa työskentelevien päätöksenteossa. Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi erityisesti tällaisissa ammateissa on pääkaupungin mukaan tärkeää huolehtia, että kohtuuhintaisia asumisen vaihtoehtoja on tarjolla myös kohtuullisen etäisyyden päässä helsinkiläisistä työpaikoista, ja että työmatkakustannusten taso pysyy maltillisena niin rahallisesti kuin ajallisesti.