Yhä useampi kuluttaja harkitsee asunnon ostamista

Kuluttajien luottamus talouteen on kohentunut viime kuukausina ja on nyt korkeimmalla tasollaan yli vuoteen. Pitkän ajan keskiarvoon nähden luottamus on kuitenkin edelleen hyvin alhainen.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa -7,6, kun se oli toukokuussa -10,3. Kesäkuun lukema on korkein sitten helmikuun 2022 (0,5). Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,5.

Tiedot perustuvat kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–17. kesäkuuta 1143 Suomessa asuvaa henkilöä.

Arvio oman talouden nykytilasta oli edelleen hyvin heikolla tasolla. Odotukset omasta ja myös Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat vaisut.

Kuluttajista 29 prosenttia arvioi kesäkuussa, että heidän oman taloutensa tila kyselyhetkellä on heikompi kuin vuotta aiemmin. Kuluttajista 22 prosenttia piti omaa talouttaan edellisvuotista vahvempana. Kesäkuussa 59 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on huonompi kuin vuotta aiemmin, ja 12 prosenttia näki sen parempana.

Kuluttajien arvio omasta rahatilanteestaan oli kesäkuussa aavistuksen heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Mahdollisuuksia säästämiseen tulevina kuukausina ennakoitiin olevan hieman vähemmän kuin normaalisti. Rahaa oli kesäkuussa jäänyt säästöön runsaalla puolella eli 55 prosentilla kuluttajista ja 69 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Sen sijaan aikomukset ostaa asunto piristyivät merkittävästi: uusi asunto oli pitkästä aikaa mielessä selvästi tavanomaista useammalla kuluttajalla. Asunnon ostoa tai talon rakentamista harkitsi 15 prosenttia kuluttajista.