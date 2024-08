Yhä useampi hakee eläkettä työkyvyttömyyden takia

Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kasvoi 7,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, työeläkeyhtiö Varma tiedottaa.

Hakemusten hylkäysosuus on kasvussa, minkä vuoksi työkyvyttömyyseläkkeitä alkoi 12 prosenttia vähemmän. Hylkäysten määrä kasvoi eniten 55–59-vuotiaiden ikäryhmässä. Hakemuksia hylätään eniten, jos työkyvyttömyyden syy hakemuksessa liittyy mielenterveyden häiriöihin. Työkyvyn heikkenemisen syihin ja työkyvyn palauttamiseen olisi tärkeä löytää ratkaisuja varhaisessa vaiheessa.

Osittainen vanhuuseläke jatkaa suosittuna eläkelajina. Viime vuodesta hakemusten määrä osittaiselle vanhuuseläkkeelle kasvoi 118 prosenttia. Tavallisesti hakemusten määrä laskee touko–kesäkuussa, mutta tänä kesänä hakemusten määrä kasvoi.

Varman asiakasyritysten TyEL-palkkasumma kasvoi tammi–kesäkuussa 2,1 prosenttia vuodentakaisesta. Palkkasumman kasvu hidastui vuoden toisella neljänneksellä, jolloin kasvu jäi 0,6 prosenttiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön asettaman työeläkejärjestelmän uudistamista selvittävän työryhmän työ on jatkunut. Työryhmän tavoitteena on selvittää tarvittavat muutokset, jotta voidaan varmistaa työeläkejärjestelmän rahoituksellinen kestävyys, turvata riittävä etuustaso sekä vakauttaa sääntöpohjaisen vakautusjärjestelmän avulla eläkevakuutusmaksutaso pitkällä aikavälillä. Työryhmän on tarkoitus laatia ehdotus keinoista 31.1.2025 mennessä, jonka jälkeen ehdotus kootaan hallituksen esitykseksi. Keskeiset työmarkkinakeskusjärjestöt ovat myös asettaneet kaksikantaisen eläkeneuvotteluryhmän valmistelemaan eläkeuudistusta.

Työkyvyttömyyseläkkeiden rahoituksessa käytettävän maksuluokkamallin muutokset tulivat voimaan vuoden 2024 alusta. Muutoksen vaikutukset näkyvät työnantajien vakuutusmaksuissa pidemmällä aikavälillä. Muutosten odotetaan muun muassa edistävän ikääntyneiden ja osatyökykyisten työllistymistä sekä kannustavan yrityksiä oikea-aikaiseen ja vaikuttavaan kuntouttamiseen.

Varman asiakashankinta onnistui alkuvuonna hyvin. Varmaan siirtyy nettona 141 miljoonaa euroa vuotuista TyEL-vakuutusmaksutuloa muista työeläkeyhtiöistä. Eläkevakuutusten myynti uusille asiakkaille oli 44 miljoonaa euroa.

Varma tiedotti perjantaina myös sijoitustensa tuottojen kasvaneen alkuvuoden aikana. Varman tammi–kesäkuun 5,9 prosentin sijoitustuotto perustui osakemarkkinoiden suotuisaan kehitykseen, joka jatkui koko alkuvuoden. Globaalia talouskehitystä kannatellut Yhdysvaltojen talous jatkoi vahvana, mutta kesän aikana näkymät ovat muuttuneet epävarmemmiksi. Varma sijoitti 1,5 miljardia euroa yhdysvaltalaiseen ilmastorahastoon.