Yhä useampaa nuorta epäillään vakavasta rikoksesta, poliisi varoittaa ilmiöstä

Yhä useampi alaikäinen nuori päätyy epäillyksi seksuaalirikoksesta, kertoo poliisi. Alaikäisiin kohdistuvat seksuaalirikosepäilyt ovat kasvaneet voimakkaasti.

Myös muiden alaikäisiin kohdistuvien rikosepäilyjen määrä on kasvanut voimakkaasti. Alle 15-vuotiaiden kohdalla kasvua on viidessä vuodessa ollut jopa 78 prosenttia. 15-17-vuotiaiden kohdalla osuus on noussut 63 prosenttia.

Rikosepäillyissä korostuvat seksuaalirikokset. Eniten on kasvanut lasta seksuaalisesti esittävään materiaaliin liittyvien rikosten määrä.

– Esimerkiksi vuonna 2025 poliisin tietoon tuli 241 tapausta, jossa alle 15-vuotiaan epäiltiin levittäneen lasta seksuaalisesti esittävää materiaalia. Haitallisille sisällöille altistuminen verkossa voi lisätä lapsen riskiä syyllistyä itse rikokseen, kuten seksuaaliväkivaltaan, kertoo ylikomisario Saara Asmundela Poliisihallituksesta tiedotteessa.

Myös kansainvälisessä tutkimuksessa näkyy, että lasten ja nuorten seksuaalirikosepäilyjen määrä on nousussa. Britanniassa vuonna 2022 tehdyn tutkimuksen mukaan yleisin ikä kaikilla seksuaaliväkivallasta epäillyillä oli 14 vuotta.

Sosiaalisessa mediassa piilee vaara

Internet ja sosiaalinen media antavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden hakea tietoa, tutkia maailmaa, harrastaa, tuottaa sisältöä, kohdata vertaisia ja ikätovereita. Samalla kuitenkin he voivat potentiaalisesti altistua kaikelle sille pahalle, johon verkon ulkopuolella ei välttämättä niin helposti törmää. Poliisi muistuttaa, että verkon ulkopuolisen maailman pahat, haitalliset ja rikolliset elementit ovat läsnä siellä missä ihmisetkin ovat, myös verkossa.

Osa verkossa ja sosiaalisessa mediassa olevasta sisällöstä, kuten väkivallan käyttöä ja lasta seksuaalisesti kuvaava materiaali, on vahingollista katsojalle hänen iästään riippumatta. Kuitenkin erityisesti lapsi tai nuori voi nähdä verkossa asioita ja sisältöä, joita hän ei ymmärrä tai ei kehitystasonsa vuoksi ole valmis käsittelemään. Tällaisen puheeksi ottaminen läheisen aikuisen kanssa voi tuntua vaikealta, jos kokemusta ei osaa sanoittaa.

Internet voi normalisoida haitallista käyttäytymistä

Internet ja sosiaalinen media myös normalisoivat asioita, jotka voisivat verkon ulkopuolisessa maailmassa tuntua oudoilta tai vääriltä. Internetissä saatetaan viestitellä ja ”ystävystyä” itselle täysin vieraiden ihmisten kanssa, joista ei tiedä mitään varmaa. Itsestä saatetaan siellä jakaa tietoja, joita ei verkon ulkopuolisessa elämässä vieraalle ihmiselle kertoisi. Verkossa arvostusta saatetaan hankkia visuaalisen sisällön keinoin, kuten jakamalla kuvia ja videoita.

Verkkoa käytetään myös tiedonhakuun. Uteliaisuus ja kiinnostus kohdistuu lapsilla ja nuorilla erityisesti tietyissä kehitysvaiheissa myös seksuaalisiin asioihin. Seksuaalikasvatuksen tavoite on tarjota lapselle tietoa ja taitoa, jotta lapsi osaisi suojella itseään paremmin ja itse toimia oikein.

Poliisi muistuttaa, että seksuaalikasvatus on myös tunnetaitojen opettelua ja kehon osien ja toimintojen nimien opettelua, jotta lapsi pystyy esimerkiksi mahdollisessa väkivaltakokemuksen jälkeen kertoa, mihin häntä on koskettu.

– Jos seksuaalikasvatusta ei saa muualta tai se ei riitä vastaamaan lapsen tai nuoren kysymyksiin, pahimmillaan internet toimii myös seksuaalikasvatuksen välineenä. Silloin malli seksuaaliseen toimintaan, käyttäytymiseen ja toisen rajojen kunnioittamiseen tai kunnioittamatta jättämiseen voi tulla esimerkiksi pornosta tai jopa lainvastaisesta materiaalista, poliisi varoittaa tiedotteessa.

Brittiläisen tutkimuksen mukaan 27 prosenttia nuorista kertoi nähneensä pornoa ennen 11 vuoden ikää. On arvioitu, että lasten altistuminen pornolle voi osaltaan vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä ja normalisoida erityisesti tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.