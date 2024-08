Yhä useammalla omilleen muuttavalla on puutteita asumisen taidoissa

Syksyllä jälleen iso joukko nuoria muuttaa opiskelujen perässä ensimmäiseen omaan asuntoonsa. Moni asumiseen liittyvä asia voi olla epäselvä ensimmäistä kertaa yksinmuuttavalle.

Isännöitsijöiden mukaan yhä useammalla asukkaalla on puutteita asumisen taidoissa. Eniten väärinkäsityksiä liittyy huoltotöihin eli ei tiedetä, mitkä asiat kuuluvat asukkaalle ja mitkä huoltoyhtiölle.

Haasteita liittyy paljon myös naapureiden huomioimiseen sekä asumistapoihin. Esimerkiksi viemäreihin kaadetaan ruoantähteitä ja roskia, jotka pahimmillaan tukkivat taloyhtiön putkistot ja aiheuttavat lisäkuluja.

Yleensä taloyhtiöllä on järjestyssäännöt, ja vuokranantajan kannattaa käydä ne läpi uuden asukkaan kanssa. Monet isännöintitoimistot ylläpitävät lisäksi taloyhtiösivuja, joilla on paljon tärkeitä asumisohjeita. Osa taloyhtiöistä käyttää viestintään lisäksi somekanavia tai sähköpostia. Heti vuokrasuhteen alussa kannattaakin pyytää tunnukset käytössä oleviin viestintäkanaviin ja perehtyä mahdolliseen asukkaan oppaaseen tai asukaskansioon.

– Vaikka asioiden perehdytys kuuluukin vuokranantajalle, kannattaa taloyhtiössä jo asuvien toivottaa uudet asukkaat tervetulleeksi ja vaihtaa kuulumisia. Taloyhtiössä pitkään asuneet osaavat opastaa juuri kyseisen talon erikoispiirteistä ja tietävät hyödyllisiä vinkkejä. Näin myös tullaan tutuiksi puolin ja toisin, joka tunnetusti lisää asumisviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä, vinkkaa Isännöintiliiton viestintä- ja koulutuspäällikkö Ann-Mari Sandholm tiedotteessa.

– Aivan parasta olisi, jos nuoret taloon muuttajat otettaisiin aktiivisesti mukaan taloyhtiön toimintaan ja jokainen nuori tietäisi, keneltä voi tarvittaessa kysyä neuvoa. Näin voisi myös moni väärinymmärrys ja haaste selvitä jo heti kättelyssä, summaa Sandholm.

Kun asukas on muuttanut sisään ja asuu asunnossa, on hän yleensä asunnon paras asiantuntija.

– Aina, jos asukas havaitsee jotakin poikkeavaa, on siitä hyvä ilmoittaa vuokranantajan lisäksi myös isännöinnille. Näin estetään yleensä isommat vahingot tai ongelmiin päästään reagoimaan jo varhaisessa vaiheessa. Joskus voi olla kyse myös siitä, että jokin asukkaalle kuuluva huoltotoimi on tekemättä, esimerkiksi jääkaapin sulatus, jonka seurauksena vesi tulee keittiön lattialle. Tässäkin tapauksessa nopea reagointi on valttia ja asukas saa tarpeelliset neuvot tilanteeseen, Sandholm sanoo.

Isännöitsijöiden mukaan asumisen taidot voivat olla hukassa myös entisellä omakotitaloasujalla, joka muuttaa kerrostaloon.

– Siinä missä omakotitalossa voi yksin päättää kaikesta ja tehdä itse miten parhaaksi näkee, taloyhtiössä toimitaan asunto-osakeyhtiölain mukaan ja esimerkiksi huoneistoremonteista tulee ilmoittaa etukäteen taloyhtiölle. Talon järjestyssäännöt ja naapurien huomioiminen saattavatkin tuottaa omakotiasujalle haasteita ensi alkuun, kertoo Sandholm.