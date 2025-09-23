Ydinaseilla varustettuja hävittäjiä voidaan sijoittaa Viroon

Viron puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan maahan mahdollisesti sijoitetaan tulevaisuudessa Britannian hävittäjäkoneita, jotka voidaan varustaa ydinaseilla.
– Suhtaudun asiaan avoimesti. Ovemme on aina avoinna liittolaisille, Pevkur sanoi Telegraph-lehdelle.
Britannia on hankkimassa ainakin kaksitoista F-35A-häivekonetta vahvistamaan omaa pelotettaan. Ne pystyvät kuljettamaan B61-ydinpommeja. Yhdysvallat hallitsee molempien tuotantoa, joten B61:n käyttö edellyttäisi Valkoisen talon erillistä hyväksyntää. Lupa olisi saatava myös Naton johdolta ja Britannian pääministeriltä.
Federation of American Scientists -ajatuspajan mukaan taktinen asejärjestelmä voidaan varustaa 0,3–50 kilotonnin ydinkärjellä. B61-12 pohjautuu vanhempaan B61-4-pommiin, jonka tuotanto alkoi vuonna 1979.
Tuorein malli sisältää modernin ohjausjärjestelmän, uutta elektroniikkaa ja kaksi lentorataa vakauttavaa moottoria. Tarkkuudeksi arvioidaan 30 metriä. BBC:n mukaan amerikkalaisia B61-pommeja on tällä hetkellä sijoitettuna varastoihin Euroopassa.
Puolustusliitto Naton jäsenmaat ovat keskustelleet tulevista vastatoimista Venäjän uusiin ilmatilaloukkauksiin. Kolme MiG-31-hävittäjää loukkasi Viron ilmatilaa viime viikolla 12 minuutin ajan. Osa on vaatinut koneiden alasampumista, jos vastaavia tapauksia ilmaantuu lisää.
Naton nykyinen toimintamalli perustuu porrastettuun reagointiin, jossa painotetaan eskalaation välttämistä ja diplomatian tukemista.
Venäjän odotetaan reagoivan raivokkaasti kaikkiin viitteisiin siitä, että sen naapurimaihin sijoitettaisiin uusia ydinaseita. Britannian F-35-hävittäjät ovat olleet pitkään mukana Naton ilmavalvontatehtävissä Baltian maissa.
On myös mahdollista, ettei uusia F-35A-hävittäjiä sijoiteta koskaan Viroon. Britannian asevoimien lähde sanoo Telegraphille, että ei ole mitään tarvetta sijoittaa strategista ydinasepelotetta ”taktiseen etuasemaan” Virossa. Koneet olisivat lähinnä provokatiivisia eivätkä pelotevaikutusta vahvistavia.
Ne olisivat myös alttiita Venäjän ensi-iskulle rajaa lähellä sijaitsevissa tukikohdissa.
Hanno Pevkur rahoitteli itse tilannetta tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa Naton vastauksen tulisi olla suhteellinen, ja siitä pitäisi päättää tapauskohtaisesti.
– Venäjän MiG-31-hävittäjät eivät lentäneet kohti pääkaupunkiamme, eivätkä niiden kuljettamat aseet muodostaneet akuuttia uhkaa Viron suvereniteetille ja kansalliselle turvallisuudelle, Pevkur sanoi.
Puolustusministerin mukaan Viron ilmatorjunta ei epäröisi venäläiskoneiden alasampumisen suhteen, jos niiden arvioitaisiin muodostavan tämänkaltaisen uhkan.