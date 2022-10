Xi Jinping vahvisti asemansa Mao Zedongin rinnalla

Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteeri ja Kiinan kansantasavallan presidentti Xi Jinping on valittu poikkeukselliselle kolmannelle kaudelle. Samalla puolueen ylin päättävä elin, politbyroon seisova komitea, on täytetty Xille uskollisilla miehillä. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

Tavallisesti Kiinan johdossa ei voisi olla kahta viisivuotiskautta pidempään. Nyt Xi valittiin kolmannelle kaudelle.

Jo viikon kestänyt puoluekokous on ollut siinäkin mielessä poikkeuksellinen, että pääsihteeri Xi on halunnut vahvistaa oman asemansa ja vaikutusvaltansa kommunistisen puolueen historiassa olevan samalla viivalla kuin Kiinan kansantasavallan perustajan Mao Zedongin.

Xi onkin systemaattisesti puhdistanut kilpailijoitaan puolueen johtavista tehtävistä. Nyt valitun politbyroon seisova komitean jäseniä kuvaillaan Guardianille ”Xin lojalisteiksi.”

– On kohtuullisen selvää, että politbyroo on täytetty Xin lojalisteilla ja se tarkoittaa, että hänellä on paljon vapaammat kädet ja mandaatti ajaa hänen sisä- ja ulkopoliittisia tavoitteitaan kun kollektiivinen johtajuus ja päätöksenteko on tehty lähes merkityksettömäksi samalla kun keskitytään kerääntymään Xin ympärille ja implementoimaan hänen päätöksiään, summaa Nanyangin teknillisen yliopiston apulaisprofessori Dylan Loh.

Eilen kokoussalista myös poistettiin taluttamalla Xin edeltäjä Hu Jintao. On edelleen epäselvää mikä oli poistamisen taustalla, sillä tv-kuvissa Hu vaikutti vastahakoiselta lähtemään.