X aloitti maksullisen tilauksen kokeilun

Viestipalvelu X aloittaa maksullisen tilausmallin kokeilun Filippiineillä ja Uudessa-Seelannissa.

Yhtiön verkkosivuilla julkaistun blogikirjoituksen mukaan uusien käyttäjien täytyy tästä lähtien vahvistaa puhelinnumeronsa ja maksaa yhden dollarin suuruinen vuosimaksu. Vuosimaksun maksaminen on edellytys sille, että käyttäjä voi kirjoittaa julkaisuja tai tehdä muita perustoimintoja, kuten tykätä ja uudelleenjakaa julkaisuja.

Ne uudet käyttäjät, jotka eivät suostu maksamaan vuosimaksua, voivat vain selata muiden julkaisemaa sisältöä.

X:n mukaan tarkoituksena on puolustautua palvelua vaivaavia bottitilejä ja roskapostittajia vastaan. Palvelun omistaja Elon Musk on jo aiemmin kertonut suunnittelevansa muuttaa palvelun maksulliseksi.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, milloin vuosimaksu otetaan käyttöön kahden maan lisäksi muualla.

Viestipalvelu X tunnettiin aiemmin nimellä Twitter.

Starting today, we’re testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.

— Support (@Support) October 17, 2023