Windowsista löytyi vakava aukko – kaikki versiot ovat vaarassa

Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmästä on löytynyt vakava tietoturva-aukko. Haavoittuvuus koskettaa kaikkia koskaan julkaistuja Windows-versioita. Asiasta kertoo Hacker News.
Kyseinen haavoittuvuus liittyy modeemin ajuripiireihin. Haavoittuvuus mahdollistaa verkkohyökkäyksen tekemisen laitteelle. Microsoftin tiedossa ei ole, kuinka laajasta ongelmasta on kyse.
Haavoittuvuus on paikattu tiistaina julkaistussa tietoturvapäivityksessä. Samalla Microsoft on julkaissut korjaukset yhteensä 183 järjestelmästä löytyneeseen tietoturva-aukkoon.
Tietoturva-aukkojen joukosta löytyy myös toinen haavoittuvuus, joka on luokiteltu vakavaksi. Pahimmassa tapauksessa haavoittuvuus mahdollistaa tietokoneen kaappaamisen. Microsoftin tiedossa ei ole, onko haavoittuvuutta jo hyödynnetty hyökkäyksissä.
Microsoft kehottaa kaikkia käyttäjiä päivittämään käyttöjärjestelmänsä viimeisimpään versioon. Päivitysten tilanteen voi tarkistaa Windows Update-toiminnon kautta. Laitteelle kannattaa ottaa käyttöön myös automaattiset päivitykset, jolloin uusimpien tietoturvapäivitysten pitäisi asentua automaattisesti.
Tällä hetkellä ainoa tuettu käyttöjärjestelmä on Windows 11, sillä Windows 10:n tuki päättyi virallisesti 14. lokakuuta 2025. Windows 10:lle on kuitenkin mahdollista saada vielä tietoturvapäivityksiä tietyin ehdoin.